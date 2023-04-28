أرنالدي المتأهل من الأدوار التأهيلية تمكن من الفوز بالمجموعة الافتتاحية بواقع ستة أشواط لثلاثة، وواصل الإيطالي تقدمه في المجموعة الثانية حاسماً إياها بستة أشواط لأربعة محققاً التأهل للدور الثالث على حساب رود المصنف الثالث في البطولة.

