وفاة الأسترالي بوب بريت مدرب بوريس بيكر السابق

وأشرف بريت على تدريب بيكر من تشرين الثاني/نوفمبر 1987 إلى كانون الثاني/يناير 1991 وقد شهدت هذه الفترة تتويج الألماني ببطولتي ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز عام 1989، وتوجت العلاقة بين الاثنين باحتلال بيكر المركز الأول في التصنيف العالمي وتحديداً في 28 كانون الثاني/يناير عام 1991.

وعلى العموم، أسفرت الشراكة بين الاثنين 18 لقباً في الدورات والبطولات الكبرى.

كما أشرف بريت على لاعبين آخرين تألقوا في ملاعب الكرة الصفراء وأحرزوا لقباً كبيراً في بطولات الغراند سلام أمثال الجنوب أفريقي يوهان كريك، الكرواتي غوران ايفانيسيفيتش ومؤخراً مواطن الأخير مارين تشيليتش، كما ألهم العديد من المدربين أيضاً وأبرزهم الفرنسي باتريك موراتوغلو مدرب الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس.

وقال موراتوغلو بعد تلقيه خبر وفاة بريت: "أنا حزين للغاية لوفاة بوب بريت الذي تعاونت معه على مدى 6 سنوات وتعلمت منه الكثير في بداية مسيرتي التدريبية، إنه أحد أفضل المدربين الذين التقيتهم، ارقد بسلام".