هاليب تغادر بيكين وتضمن مكاناً في بطولة الماسترز

انتهى مشوار الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة خامسة عالمياً، عند الدور الثاني لدورة بكين للتنس، آخر دورات البريميير الأربع الإجبارية، وذلك بخسارتها الإثنين أمام الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا دون مقاومة تذكر 2-6 و3-6.

وخلافاً لمباراتها الأحد في الدور الأول أمام السويدية ريبيكا بيتيرسون حين فازت 6-1 و6-1، بدت الرومانية البالغة من العمر 28 عاماً متأثرة بالإصابة التي تعرضت لها الأسبوع الماضي في أسفل ظهرها ما اضطرها إلى الانسحاب من مباراتها في الدور الثاني لدورة ووهان الصينية أمام الكازخستانية إيلينا ريباكينا.

وسقطت بطلة رولان غاروس لعام 2018 وويمبلدون لهذا العام بعد 64 دقيقة من مواجهتها مع الروسية المصنفة 38 عالمياً، إلا أن ذلك لا يحمل أي تأثير على مشاركتها في بطولة الماسترز الختامية المقررة في شنزن الصينية بين 27 تشرين الأول/أكتوبر و3 تشرين الثاني/نوفمبر، إذ اعلنت رابطة اللاعبات المحترفات عن ضمان تأهلها السادس تواليا الى البطولة التي تجمع أفضل ثماني لاعبات خلال الموسم.

وستشارك هاليب فعلياً للمرة الخامسة توالياً في هذه البطولة كونها انسحبت العام الماضي بسبب إصابة في ظهرها.

وحسمت المقاعد الأربعة الأولى لهذه البطولة بتأهل الأسترالية آشلي بارتي، التشيكية كارولينا بليشكوفا، هاليب والكندية الشابة بيانكا أندريسكو التي احتاجت الإثنين لتقديم أفضل ما لديها في أول مباراة لها منذ انجاز تتويجها بطلة لفلاشينغ ميدوز، من أجل التأهل إلى الدور الثاني على حساب البيلاروسية ألياكسندرا ساسنوفيتش 6-2 و2-6 و6-1.

وارتكبت الكندية البالغة 19 عاماً والتي حققت المفاجأة قبل أسابيع معدودة بفوزها على الأميركية الأسطورة سيرينا وليامس في نهائي فلاشينغ ميدوز، 31 خطأ مباشراً في مباراتها الثلاثاء دون أن يمنعها ذلك من تحقيق فوزها الرابع عشر توالياً.

وتلتقي المصنفة سادسة عالمياً في اختبارها المقبل البلجيكية إيليز برتنز الفائزة على الكرواتية بترا مارتيتش 6-2 و6-3.

وبلغت الدور الثالث الهولندية كيكي برتنز الثامنة بفوزها على الأوكرانية دايانا ياستريمسكا 7-6 (7-5) و6-3، فيما أقصيت اللاتفية يلينا أوستابنكو من الدور الثاني بخسارتها أمام التشيكية كاتيرينا سينياكوفا 2-6 و1-6.

وفي أبرز نتائج الدور الأول، فازت الأميركية ماديسون كيز على التشيكية كارولينا موتشوفا 6-4 و7-6 (7-5).

وتوجت الدنماركية كارولاين فوزنياكي بلقب الدورة الموسم الماضي على حساب اللاتفية أناستازيا سيفاستوفا، وهي بدأت حملتها بنجاح بفوزها في الدور الأول على الأميركية لورن ديفيس الصاعدة من التصفيات 6-1 و6-3.

وتشارك في الدورة أيضا بارتي المصنفة أولى، وهي تأهلت مباشرة إلى الدور الثاني حيث تلتقي الكازخستانية يوليا بوتينتسيفا.