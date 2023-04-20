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تنس المحترفين

نادال يُعلن انسحابه من دورة مدريد لماسترز الألف

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أعلن الإسباني رافايل نادال الخميس انسحابه من دورة مدريد لماسترز الألف في كرة المضرب لعدم تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في كانون الثاني/يناير الماضي خلال مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، متطرقا إلى "أسابيع وأشهر صعبة".

AFP

وقال نادال البالغ من العمر 36 عاما في مقطع فيديو مصحوباً بنص على حسابه في إنستغرام "حتى الآن، غبت عن دورتي مونتي كارلو وبرشلونة. وللأسف، لا يمكنني المشاركة في مدريد أيضاً"، مضيفاً "الإصابة لم يتم علاجها بعد ولا أستطيع العمل بشكل كاف من أجل العودة إلى المنافسة" في وقت يقترب موعد بطولته المحببة رولان غاروس الفرنسية، ثانية الغراند سلام والتي توج بلقبها 14 مرة.

وأضاف الماتادور "كما تعلمون، لقد عانيت من إصابة كبيرة في أستراليا، في إحدى عضلات الورك. في البداية، كان يجب أن أبتعد عن الملاعب ما بين ستة وثمانية أسابيع، لكننا نتجه الآن نحو الأسبوع الرابع عشر. الحقيقة هي أن الوضع ليس مثل ما كنا نتمناه. اتبعنا جميع الوصفات الطبية، ولكن لسبب غير معروف، لم يتطور علاج الإصابة كما قيل لنا في البداية، وينتهي بنا المطاف بأن نجد أنفسنا في موقف صعب".
 

رافايل نادال دورة مدريد للتنس تنس المحترفين
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