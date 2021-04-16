نادال يودّع بطولة مونتي كارلو المفتوحة للتنس

وفاز روبليف المصنّف الثامن عالمياً على نظيره نادال المصنّف الثالث عالمياً بمجموعتين لواحدة 6-2 و4-6 و 6-2.

ورأى روبليف أنّه بالنسبة لنادال الذي كان يخوض مشاركته الثانية فقط هذا الموسم بعد بطولة أستراليا حيث انتهى مشواره عند ربع النهائي أيضاً على يد تسيتسيباس، فالأمر: "صعب جداً أن تلعب تحت هذا الضغط الهائل الناجم عن ضرورة الفوز على الدوام".



وتابع "أشعر بالذهول لرؤية المستوى الذي يلعب به رغم هذا الضغط، الأمر أسهل بكثير أن تلعب من دون أي شيء لتخسره".

وجاءات مفاجآة خروج نادال بعدما تنازل الإيطالي فابيو فونييني، الـ18 عالمياً، عن لقب 2019 من دورة مونتي كارلو للتنس، ثانية دورات الألف نقطة للماسترز، بخسارته أمام النروجي كاسبر رود 4-6 و3-6 بعد مباراة استغرقت ساعة و37 دقيقة.

وسيواجه كاسبر منافسه الروسي أندريه روبليف الذي تخطى الإسباني رافايل نادال الثالث المتوّج بلقب الدورة 11 مرة.

وبعدما خسر مواجهتيه السابقتين مع الإسباني عامي 2017 في ربع نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز و2020 في دور المجموعات لبطولة الماسترز الختامية، نجح روبليف الجمعة في السيطرة على مواجهته مع بطل مونتي كارلو 11 مرة، حارماً إياه من بلوغ دور الأربعة للمرة الـ75 في دورات الألف نقطة للماسترز التي أحرز فيها ابن الـ34 عاماً 35 لقباً من أصل 51 مباراة نهائية.

ولم يسبق للروسي البالغ 23 عاماً الذي كان أكثر اللاعبين ألقاباً في 2020 (خمسة) والفائز هذا الموسم بدورة روتردام، أن ذهب إلى أبعد من الدور الثالث في دورة مونتي كارلو من أصل ثلاث مشاركات سابقة في القرعة الرئيسية.

وفي حال نجح روبليف في تجديد تفوقه على رود، يواجه احتمال أن يلتقي في النهائي اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف الخامس عالمياً والذي بلغ دور الأربعة الجمعة إثر انسحاب منافسه الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا بسبب الإصابة بعد خسارته المجموعة الأولى 5-7.



وعلق تسيتسيباس قائلاً "كان مستوى اللعب مرتفعاً في البداية، لعبنا الكثير من التبادلات الطويلة، وكان الاندفاع كبيراً".



وأضاف: "لاحظت أنه مصاب، ساقه تؤلمه، لكنني لم أرغب في التفكير في الأمر، حاولت عدم الاهتمام بإصابته وواصلت اللعب مثلما كنت أفعل، كان يتعين علي فعل الشيء الصحيح: إرغامه على الجري والعمل في كل نقطة، بعد ذلك، لم يكن قادراً على مواجهتي حتى النهاية".



وضرب اليوناني موعداً في نصف النهائي مع البريطاني دانيال إيفانز الفائز على البلجيكي دافيد غوفان 5-7 و6-3 و6-4 في ساعتين و41 دقيقة.

وكان إيفانز أطاح بالمصنف أول عالمياً الصربي نوفاك دجوكوفيتش في الدور ثمن النهائي.