نادال ينهي العام في الصدارة وتييم رابعاً

وكان نادال انتزع الصدارة من دجوكوفيتش في الرابع من الشهر الحالي على الرغم من فوز الصربي بلقبه الخامس في دورة باريس، آخر دورات الماسترز للألف نقطة، وانسحاب الإسباني من الدور نصف النهائي بسبب إصابة في عضلات البطن.

وأنهى نادال الموسم في الصدارة بـ9985 نقطة مقابل 9145 لدجوكوفيتش، فيما بقي الكبير الثالث السويسري روجيه فيدرر الذي أقصى دجوكوفيتش من دور المجموعات لبطولة الماسترز قبل أن ينتهي مشواره في نصف النهائي على يد تسيتسيباس، ثالثاً بـ6590 نقطة أمام تييم الذي صعد الى المركز الرابع على حساب الروسي دانييل مدفيديف بعد أن خرج الأخير خالي الوفاض من بطولة الماسترز الختامية.

وكان صعود تييم إلى المركز الرابع التغيير الوحيد في نادي العشرين الأوائل، في حين بقي تسيتسيباس سادساً (5300 نقطة) أمام زفيريف (3345) والإيطالي ماتيو بيريتيني توالياً (2870).

في ما يأتي ترتيب العشرة الاوائل:

1- الإسباني رافايل نادال 9985 نقطة

2- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 9145

3- السويسري روجيه فيدرر 6590

4- النمساوي دومينيك تييم 5825

5- الروسي دانييل مدفيديف 5705

6- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 5300

7- الألماني ألكسندر زفيريف 3345

8- الإيطالي ماتيو بيريتيني 2870

9- الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت 2540

10- الفرنسي غايل مونفيس 2530



