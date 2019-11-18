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تصفيات يورو 2020
تنس المحترفين

نادال ينهي العام في الصدارة وتييم رابعاً

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أنهى الإسباني رافايل نادال العام في صدارة تصنيف رابطة محترفي كرة المضرب أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش بأكثر من 800 نقطة، وذلك بعد خروج الإثنين من دور المجموعات لبطولة الماسترز الختامية التي توج بلقبها الأحد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

Reuters

وكان نادال انتزع الصدارة من دجوكوفيتش في الرابع من الشهر الحالي على الرغم من فوز الصربي بلقبه الخامس في دورة باريس، آخر دورات الماسترز للألف نقطة، وانسحاب الإسباني من الدور نصف النهائي بسبب إصابة في عضلات البطن.

وأنهى نادال الموسم في الصدارة بـ9985 نقطة مقابل 9145 لدجوكوفيتش، فيما بقي الكبير الثالث السويسري روجيه فيدرر الذي أقصى دجوكوفيتش من دور المجموعات لبطولة الماسترز قبل أن ينتهي مشواره في نصف النهائي على يد تسيتسيباس، ثالثاً بـ6590 نقطة أمام تييم الذي صعد الى المركز الرابع على حساب الروسي دانييل مدفيديف بعد أن خرج الأخير خالي الوفاض من بطولة الماسترز الختامية.

وكان صعود تييم إلى المركز الرابع التغيير الوحيد في نادي العشرين الأوائل، في حين بقي تسيتسيباس سادساً (5300 نقطة) أمام زفيريف (3345) والإيطالي ماتيو بيريتيني توالياً (2870).

في ما يأتي ترتيب العشرة الاوائل:

1- الإسباني رافايل نادال            9985 نقطة
2- الصربي نوفاك دجوكوفيتش          9145
3- السويسري روجيه فيدرر            6590
4- النمساوي دومينيك تييم            5825
5- الروسي دانييل مدفيديف           5705
6- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس     5300
7- الألماني ألكسندر زفيريف          3345
8- الإيطالي ماتيو بيريتيني          2870
9- الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت    2540
10- الفرنسي غايل مونفيس            2530
 
 

تصنيف المحترفين لكرة المضرب
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