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دوري أبطال أوروبا
تنس المحترفين

نادال ينسحب من دورة شنغهاي

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أعلن الإسباني رافايل نادال انسحابه من دورة شنغهاي الدولية في كرة المضرب، إحدى دورات الماسترز للألف نقطة، التي تنطلق الأحد وذلك بسبب إصابة في معصم يده اليسرى بحسب ما أوضحه المنظمون الجمعة.

AFP

وكتب نادال الساعي إلى انتزاع صدارة التصنيف العالمي في نهاية هذا الموسم، في رسالة إلى اللجنة المنظمة "كما تعلمون على الأرجح جميعا، عانيت من التهاب في معصم يدي اليسرى في كأس لايفر ولم يكن لدي وقت للتعافي أو التدريب كي أكون مستعدًا لهذه البطولة الرائعة. أتمنى العودة إلى هنا في نسخة 2020".

ولم يلعب نادال أي مباراة منذ تتويجه بلقب بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى على ملاعب فلاشينغ ميدوز، في آب/أغسطس الماضي، قبل أن يشارك إلى جانب السويسري روجيه فيدرر في النسخة الثالثة لكأس لايفر الاستعراضية التي تجمع فريق أوروبا بفريق العالم، فتغلب على الكندي ميلوش راونيتش 6-3 و7-6 (7-1)، وخسر مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس مباراة الزوجي أمام الأسترالي نيك كيريوس والأميركي جاك سوك 4-6 و6-3 و6-10، قبل أن يعلن انسحابه من منافسات اليوم الثالث بسبب هذا الالتهاب في معصم يده اليسرى.

ويملك نادال، الذي لم تكن لديه أي نقاط يدافع عنها في دورة شنغهاي كونه غاب عنها العام الماضي، فرصة إزاحة الصربي نوفاك ديوكوفيتش عن صدارة التصنيف العالمي في نهاية الموسم. ويتعين على الصربي الذي يتقدم بفارق 640 نقطة على نادال، الدفاع عن 1000 نقطة في الدورة الصينية التي توج بلقبها العام الماضي.

رافاييل نادال
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