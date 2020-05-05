نادال يفكر في بطولة أستراليا المفتوحة 2021



وقال نادال المصنف الثاني عالمياً لصحيفة (إلباييس) الإسبانية اليوم الثلاثاء: "أتمنى أن يكون بوسعنا العودة قبل نهاية العام لكن لسوء الحظ لا أتوقع أن يحدث ذلك".

وتسبب الوباء في إلغاء بطولة ويمبلدون وتأجيل بطولة فرنسا المفتوحة إلى أيلول/ سبتمبر، بينما يستمر الغموض بشأن مصير بطولة أميركا المفتوحة التي من المفترض انطلاقها قرب نهاية آب/ أغسطس.

ورغم ذلك يستبعد نادال إقامة منافسات رسمية حتى نهاية العام الجاري، وقال إنّ أول بطولة يفكر فيها هي أستراليا المفتوحة في كانون الثاني/يناير 2021.

وأوضح اللاعب الإسباني: "أستعد حتى أكون جاهزاً في 2021، أشعر بقلق على بطولة أستراليا المفتوحة بشكل أكبر مما سيحدث حتى نهاية العام الجاري، أعتقد أنّ الأمور انتهت في 2020، أتمنى أن نبدأ مرة أخرى العام المقبل وهذا ما أتوقع حدوثه".

