نادال يفقد اللقب بخسارته في نصف النهائي أمام فونييني

وتفوق الإيطالي 6-4 و6-2 على الإسباني المتوج 11 مرة (رقم قياسي) في الدورة المقامة على ملاعب ترابية، في مباراة استغرقت أقل من ساعة و40 دقيقة، ليبلغ النهائي لملاقاة الصربي دوشان لايوفيتش الفائز في وقت سابق اليوم على الروسي دانييل مدفيديف.

ويلاقي فونييني في المباراة النهائية الصربي دوشان لايوفيتش الذي بلغ النهائي الأول في مسيرته، بفوزه في وقت سابق السبت على الروسي دانييل مدفيديف الرابع عشر بنتيجة 7-5 و6-1.



لكن العنوان الأبرز اليوم كان مباراة فونييني ونادال الذي كان يبحث عن تعزيز رقمه القياسي في مونتي كارلو، والتتويج بلقبه الثاني عشر في الدورة المقامة على ملاعب ترابية يعتبر "الماتادور" سيدها دون منازع.



وتلقى نادال خسارته الأولى في مونتي كارلو منذ سقوطه في نصف نهائي عام 2015 أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول عالمياً حالياً.



وألحق الإيطالي بنادال السبت، خسارته الخامسة فقط في مونتي كارلو مقابل 71 فوزاً، وتغلب عليه للمرة الرابعة في 15 مباراة جمعت بينهما.



وسيواجه فونييني المتوّج بثمانية ألقاب في مسيرته الاحترافية، سبعة منها على الملاعب الترابية، في المباراة النهائية الأحد الصربي لايوفيتش (28 عاماً ومصنف 48 عالمياً) الذي يسعى لإحراز باكورة ألقابه.