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تنس المحترفين

نادال يعلن انسحابه من بطولة رولان غاروس للتنس

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قال النجم الإسباني رافاييل نادال إنه لن يشارك في أي بطولة للتنس خلال الأشهر المقبلة وذلك بسبب الإصابة.

Reuters

وأكد نادال أن الانسحاب من رولان غاروس لم يكن قراره بل نتيجة عدم التعافي من الإصابة، متمنياً أن يكون قادراً على المنافسة مجدداً عام 2024.

وكان نادال، المتوّج 14 مرة بلقب بطولة رولان غاروس في كرة المضرب تعرض لإصابة في وركه الأيسر منذ كانون الثاني/يناير، ليغيب للمرة الأولى عن البطولة الكبرى منذ تتويجه في 2005.

وقال اللاعب البالغ 36 عاماً في مؤتمر صحافي الخميس "لم تتطوّر الإصابة التي تعرّضت لها في أستراليا كما كنا نتمنى، لذا لن أكون قادراً على اللعب في رولان غاروس"، مضيفاً ان "العام المقبل سيكون على الأرجح الأخير لي".
                  
 

رولان غاروس رافاييل نادال
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