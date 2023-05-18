نادال يعلن انسحابه من بطولة رولان غاروس للتنس

وأكد نادال أن الانسحاب من رولان غاروس لم يكن قراره بل نتيجة عدم التعافي من الإصابة، متمنياً أن يكون قادراً على المنافسة مجدداً عام 2024.

وكان نادال، المتوّج 14 مرة بلقب بطولة رولان غاروس في كرة المضرب تعرض لإصابة في وركه الأيسر منذ كانون الثاني/يناير، ليغيب للمرة الأولى عن البطولة الكبرى منذ تتويجه في 2005.

وقال اللاعب البالغ 36 عاماً في مؤتمر صحافي الخميس "لم تتطوّر الإصابة التي تعرّضت لها في أستراليا كما كنا نتمنى، لذا لن أكون قادراً على اللعب في رولان غاروس"، مضيفاً ان "العام المقبل سيكون على الأرجح الأخير لي".



