نادال يضرب موعداً مع فريتز في نهائي إنديان ويلز

وحافظ نادال الذي انفرد بداية العام بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى (21) بتتويجه في أستراليا، على سجله خالياً من الهزائم في 2022 وبات على بعد انتصار واحد من لقبه الرابع هذا الموسم.

قال نادال بعد فوزه على المصنف التاسع عشر عالمياً "أعتقد أنها كانت أفضل مباراة لي في البطولة حتى الآن من حيث المستوى".

وتابع "في المجموعة الثالثة لعبت بتصميم كبير أمام لاعب من الصعب جدًا مواجهته. إنه رائع. لديه الكثير من الامور المذهلة".

ويعتبر ألكاراس ابن الـ18 عامًا من أبرز الواعدين في عالم الكرة الصفراء، بعد أن حقق الموسم الماضي لقب الدورة الختامية للاعبين ما دون 21 عاماً وبلوغه الدور ربع النهائي في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة.

فريتز أول أميركي في النهائي منذ 2012

ويقف صاحب الأرض فريتز في وجه نادال ومسعاه للقب رابع بعد ملبورن، أستراليا وأكابولكو، بعد فوز المصنف العشرين عالمياً على الروسي أندري روبليف السابع 7-5، 6-4.

وأنهى فريتز سلسلة من 13 انتصاراً توالياً لروبليف وسيأمل في أن يمنع نادال من تحقيق لقبه الـ37 في الماسترز ومعادلة الرقم القياسي الذي يحمله الصربي نوفاك دجوكوفيتش.

وبات فريتز أول أميركي يبلغ نهائي دورة إنديان ويلز منذ جون إسنر عام 2012، وسيسعى ليصبح أول لاعب من بلاده يحقق اللقب منذ أندري أغاسي في 2001، بعد بلوغه أول نهائي ماسترز في مسيرته باحثًا عن ثاني لقب فقط له بعد إيستبورن في 2019.

