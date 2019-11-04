نادال يزيح دجوكوفيتش عن صدارة التصنيف

وعلى رغم تتويجه بلقبه الخامس في دورة باريس، آخر دورات الماسترز للألف نقطة، الأحد على حساب الكندي دينيس شابوفالوف، تراجع دجوكوفيتش، وصيف بطل الدورة الباريسية العام الماضي، إلى المركز الثاني برصيد 8945 نقطة/ بفارق 640 نقطة خلف نادال الذي انسحب من الدور نصف النهائي للدورة ذاتها بسبب إصابة في عضلات البطن.

وهي المرة الأولى التي يعود فيها "الماتادور" الإسباني (33 عاماً) إلى الصدارة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018، وكان سيحسم صدارة التصنيف هذا العام في صالحه في حال تتويجه بلقب دورة باريس.

لكن انسحابه وتتويج دجوكوفيتش (32 عاماً) منح الأخير فرصة استعادة الريادة وإنهاء العام في الصدارة وبالتالي معادلة الرقم القياسي في عدد مرات إنهاء العام في الصدارة، والذي يحمله الأميركي بيت سامبراس (6 أعوام)، وذلك خلال بطولة الماسترز الختامية (1500 نقطة) التي تنطلق في 10 تشرين الثاني/نوفمبر في لندن.

ويواجه نادال سباقا مع الوقت ليكون جاهزاً لخوض بطولة الماسترز التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين في العالم، وقال عقب انسحابه السبت من باريس "سأفعل كل ما وسعي وكل ما هو ممكن للتعافي من أجل خوض البطولة (...) لكن كما تتوقعون، اليوم لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال".

وواجه نادال (33 عاماً) العديد من الإصابات طيلة مسيرته الاحترافية، وهو كان انسحب من دورة باريس في مشاركته الأخيرة عام 2017 قبل الدور ربع النهائي.

إلى ذلك، صعد اليوناني ستيفانوس تسبتسيباس مركزاً واحداً وصار سادساً على حساب الألماني ألكسندر زفيريف الذي تراجع إلى المركز السابع.

كما صعد كل من الإيطالي ماتيو بيريتيني والإسباني روبرتو باوتيستا أغوت مرتبة واحدة فصار الأول ثامناً والثاني تاسعاً، فيما ارتقى كل من الفرنسي غايل مونفيس والبلجيكي دافيد غوفان ثلاثة مراكز ليحتلا المركزين العاشر والحادي عشر على التوالي.

واستفاد اللاعبون الأربعة من تراجع الروسي كارن خاتشانوف تسعة مراكز (من الثامن إلى السابع عشر) عقب فقدانه لقب دورة باريس بخروجه من الدور الثاني. وقفز شابوفالوف، الوصيف في باريس، 13 مركزاً وبات 15، والبلغاري غريغور ديميتروف الذي بلغ دور الأربعة في العاصمة الفرنسية، سبعة مراكز وأصبح في المرتبة 20.



في ما يأتي ترتيب العشرة الاوائل:

1- الإسباني رافايل نادال 9585 نقطة

2- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 8945

3- السويسري روجيه فيدرر 6190

4- الروسي دانييل مدفيديف 5705

5- النمساوي دومينيك تييم 5025

6- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 4000

7- الألماني ألكسندر زفيريف 2945

8- الإيطالي ماتيو بيريتيني 2670

9- الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت 2540

10- الفرنسي غايل مونفيس 2530

