نادال يخوض دورة برشلونة تمهيداً لمشاركته في رولان غاروس

ويسعى "الماتادور" للفوز بلقبه الـ 13 على الملاعب الترابية لبرشلونة، بعدما كان أحرز لقبه الأول في عام 2005.

قال مدير الدورة دافيد فيرر "أن يتواجد رافا في برشلونة هو أمر مثير للدورة وستكون التوقعات مرتفعة لمعرفة إلى أين سيصل".

وتألق نادال في ملاعب الكرة الصفراء منذ بداية العام الحالي، فتوج بلقبه القياسي الـ 21 في غراند سلام بعدما قلب تخلفه في نهائي أستراليا المفتوحة بمجموعتين أمام الروسي دانييل مدفيديف إلى فوز 3-2.

وسمح هذا الفوز لابن الـ 35 عاماً فك ارتباطه مع الصربي نوفاك دجوكوفيتش والسويسري روجر فيدرر في البطولات الكبرى.

وأتبع نادال انجازه في ملبورن بفوز آخر في دورة أكابولكو المكسيكية الأسبوع الماضي، بعدما كان أقصى من الدور نصف النهائي مدفيديف المتربع للتو على قمة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين بدلاً من دجوكوفيتش المتراجع للثاني بعدما أمضى في المجموع 361 أسبوعًا فى صدارة التصنيف (رقم قياسي).

وتنطلق دورة برشلونة في 16 نيسان/أبريل قبل شهر من موعد بطولة فرنسا المفتوحة في أيار/مايو.

ويأمل نادال أن يتابع أرقامه القياسية على ملاعب رولان غاروس حيث يسعى للفوز باللقب للمرة الـ 14 في مسيرته بعدما كان خسر في نصف النهائي العام الماضي أمام المصنف أوّل سابقاً دجوكوفيتش.