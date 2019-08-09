نادال يتقدم في بطولة مونتريال

وبات المصنف ثانياً عالمياً والأول في الدورة الأكثر فوزاً في بطولات الماسترز، رافعاً رصيده إلى 379 فوزاً ومتخطياً السويسري الأسطوري روجيه فيدرر.

وسيكون نادال، حامل لقب 18 دورة كبرى، قادراً على إضافة لقب جديد في حال نجاحه بالدفاع عن لقبه في كندا، لينفرد بالرقم القياسي.

وأنهى مباراته أمام بيا بإرسال ساحق ليبلغ ربع النهائي للمرة التاسعة في كندا حيث توج الموسم الماضي للمرة الرابعة.

ويلتقي نادال في ربع النهائي الإيطالي فابيو فونييني السابع والفائز على الفرنسي ادريان مانارينو 6-2 و7-5.

وأقيمت المباراة في أحوال جوية صعبة لم تزعج نادال كثيراً "كان يوماً قاسياً على صعيد الرياح، لكننا معتادون على اللعب هكذا. قد يكون جميلاً اللعب في ظروف مماثلة. اللاعب الذي يملك خيارات إضافية يكون حظه أوفر للتفوق".

وتأهل الروسي دانييل مدفيديف المصنف بفضل فوزه بسهولة على التشيلي كريستيان غارين 6-3 و6-3 في 69 دقيقة.

وبلغ ربع النهائي أيضاً الفرنسي غايل مونفيس الفائز على البولندي هوبرت هوركاتس 6-4 و6-صفر، ليلاقي الاسباني روبرتو باوتيستا اغوت الفائز على الفرنسي ريشار غاسكيه 7-5 و7-5.

