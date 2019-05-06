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دوري أبطال أوروبا
تنس المحترفين

نادال يتغيب عن مؤتمره الصحفي بسبب المرض

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تخلف الإسباني رافايل نادال المصنف ثانياً عالمياً وصاحب الرقم القياسي بخمسة ألقاب في دورة مدريد ، رابعة دورات الماسترز للرجال، عن المؤتمر الصحافي المقرر الإثنين عشية مباراته الافتتاحية بسبب إصابته بفيروس في المعدة.

Reuters

وتأجل المؤتمر حسب المنظمين إلى الثلاثاء حيث سيواجه الكندي الشاب فيليكس أوجيسه ألياسيم في الدور الثاني.

وفي أبرز مباريات الدور الأول للرجال، فاز الكرواتي مارين سيليتش التاسع في البطولة والحادي عشر عالمياً على السلوفاكي مارتن كليزان 6-4 و2-6 و7-6 (7-صفر)، والروسي كارن خاتشانوف الحادي عشر في البطولة والثالث عشر عالمياً على الإسباني خاومي مونار 6-4 و7-6 (5-7) و6-3.

واشتكى نادال الفائز 11 مرة (رقم قياسي) ببطولة رولان غاروس الفرنسية التي تقام من 26 أيار/مايو الى 9 حزيران/يونيو، الأحد من إصابته بفيروس في معدته، بعد أقل من أسبوع على هزيمته في نصف نهائي دورة برشلونة الإسبانية.

رافاييل نادال
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