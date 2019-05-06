وتأجل المؤتمر حسب المنظمين إلى الثلاثاء حيث سيواجه الكندي الشاب فيليكس أوجيسه ألياسيم في الدور الثاني.

وفي أبرز مباريات الدور الأول للرجال، فاز الكرواتي مارين سيليتش التاسع في البطولة والحادي عشر عالمياً على السلوفاكي مارتن كليزان 6-4 و2-6 و7-6 (7-صفر)، والروسي كارن خاتشانوف الحادي عشر في البطولة والثالث عشر عالمياً على الإسباني خاومي مونار 6-4 و7-6 (5-7) و6-3.

واشتكى نادال الفائز 11 مرة (رقم قياسي) ببطولة رولان غاروس الفرنسية التي تقام من 26 أيار/مايو الى 9 حزيران/يونيو، الأحد من إصابته بفيروس في معدته، بعد أقل من أسبوع على هزيمته في نصف نهائي دورة برشلونة الإسبانية.