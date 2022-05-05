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تنس المحترفين

نادال يبلغ ربع نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس

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حجز الإسباني رافاييل نادال اليوم الخميس مقعده في ربع نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس بفوزه على البلجيكي دافيد غوفان بمجموعتين لواحدة بواقع 6-3 و5-7 و7-6 (11-9).

Reuters

كما تأهل ألكسندر زفيريف إلى الدور ذاته بعد 40 دقيقة من مباراته أمام الإيطالي لورنتسو موزيتي لانسحاب الأخير في المجموعة الثانية بسبب الإصابة، بعد مجموعة أولى حسمها الألماني لصالحه 6-3 وكان متقدماً بشوط مقابل لا شيء في الثانية.

وسيلاقي زفيريف في ربع النهائي الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم الفائز على الإيطالي يانيك سينر بمجموعتين دون رد بواقع 6-1 و6-2. 

كما فاز اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس على البلغاري غريغور ديميتروف 6-3 و6-4، ليلاقي في ربع النهائي أندري روبليف الذي تخطّى البريطاني دانيال إيفانز 7-6 (9-7)، و7-5.

                  

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