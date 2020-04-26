نادال "متشائم جداً" بشأن معاودة إقامة الدورات

وقال نادال المتوج بـ19 لقباً كبيراً خلال لقاء نظمه الاتحاد الإسباني للتنس مع الفريق الفائز بكأس ديفيس العام الماضي: "من وجهة نظري الشخصية، فأنا متشائم جداً من إمكانية العودة إلى نشاط طبيعي".

وأضاف: "في التنس، يتعيّن السفر كلّ أسبوع، المكوث في الفندق، التواجد في أكثر من بلد...حتى لو أقيمت المباريات من دون جمهور، فإن تنظيم إحدى المسابقات يتطلب مشاركة العديد من الأشخاص، على الصعيد الدولي، أرى مشكلة جدية".

وتوقفت دورات وبطولات رابطتي المحترفين والمحترفات بسبب الفيروس حتى 13 تموز/يوليو، في حين ألغيت بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، وذلك للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، وتمّ تأجيل بطولة فرنسا المفتوحة المفضلة لنادال إلى 27 أيلول/سبتمبر.

