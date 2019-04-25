نادال إلى ربع نهائي دورة برشلونة بلا مشاكل

ونجح نادال في كسر إرسال مواطنه في الشوط السادس من المجموعة الأولى ليتقدم 4-2 وبعدها 5-3، قبل توقف المباراة بسبب الأمطار. وحسم نادال المجموعة بعد معاودة اللعب اثر توقف دام 45 دقيقة.

وكان سيناريو المجموعة الثانية مماثلا لأن نادال، المصنف أول في برشلونة، كسر إرسال فيرير مرة واحدة في مطلعها في طريقه إلى الفوز في المباراة محققاً انتصاره السادس عشر توالياً في الدورة الكاتالونية حيث يسعى إلى التتويج باللقب للمرة الرابع توالياً والثانية عشرة في مسيرته.

ويسعى نادال إلى تعويض خيبة أمله جراء خروجه من دورة مونتي كارلو للماسترز الأسبوع الماضي بخسارته أمام الإيطالي فابيو فونييني في نصف النهائي، علماً بأنه كان أيضاً حامل اللقب ومتوجاً بـ11 لقب في الدورة.

وسيلتقي نادال في ربع النهائي مع الفائز من مباراة اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس أو الألماني يان-لينارد شتروف، بعدما قدم في مباراة اليوم أداء أفضل من نتيجته بالأمس أمام الأرجنتيني ليوناردو ماير، حين خسر المجموعة الأولى قبل أن يفوز بالمجموعين التاليتين ويبلغ ثمن النهائي.

في المقابل، ودّع فيرير (37 عاماً) الذي خاض نهائي برشلونة ضد نادال في أربع مناسبات، جمهور الدورة الكاتالونية في مشاركته الأخيرة فيها، إذ من المقرر أن يودّع الملاعب بختام دورة مدريد للماسترز التي تنطلق في الخامس من أيار/مايو.

وحيا فيرير المشجعين، قبل أن يضع عصبة رأسه على خط الملعب.

وكان أفضل تصنيف بلغه فيرير هو الثالث عام 2013 عندما بلغ نهائي بطولة رولان غاروس، ثاني البطولات الأربع الكبرى، وخسر أمام نادال الذي يستعد في الشهر المقبل للدفاع عن لقبه في البطولة الفرنسية، وتعزيز رقمه القياسي على صعيد الألقاب (11 حتى الآن).

وتابع التشيلي المغمور نيكولاس ياري الذي فشل في عبور التصفيات لكنه شارك في الدورة بعد انسحاب أحد المشاركين، مفاجآته وأقصى البلغاري غريغور ديميتروف 2-6 و6-4 و7-6 (7-2) ليبلغ ربع النهائي بدوره.

وللمفارقة، واجه ياري في الدور الأول الاسباني مارسيل غرانوليرس الذي هزمه في التصفيات ونجح في الثأر منه، قبل أن يحقق مفاجأة مدوية بإخراجه الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثالثا عالميا 3-6 و7-5 و7-6 (7-5) في الدور الثاني.

ولم يسبق لياري أن تغلب على أي لاعب من المصنفين الخمسة الأوائل في العالم وهو سيلتقي الروسي دانييل ميدفيديف السابع، والذي فاز الخميس في ثمن النهائي على الأميركي ماكينزي ماكدونالد 6-3 و6-2.

وشهد الدور ثمن النهائي أيضا عبور النمسوي دومينيك تييم المصنف ثالثا في الدورة، على حساب الإسباني خاومي مونار 7-5 و6-1، بينما تأهل الياباني كي نيشيكوري الرابع على حساب الكندي فليكس أوجيه-ألياسيم 6-1 و6-3.