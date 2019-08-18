ميدفيديف يقصي ديوكوفيتش



وخسر ديوكوفتيش أمام الروسي دانييل ميدفيديف 6-3 و3-6 و3-6.

بدأ ديوكوفيتش اللقاء السبت بقوة محرزاً المجموعة الأولى 6- 3، ولكنه فشل في مقارعة منافسه الروسي عندما رفع الأخير من مستوى لعبه ليفرض التعادل بمجموعة لكلّ منهما، محققاً في طريقه الفوز في 12 نقطة من النقاط الـ 14 الأخيرة في المجموعة الثانية.

ليعود ويتقدم 3-1 في المجموعة الثالثة ويحسم المباراة لصالحه في أول فرصة له للفوز.

وأثنى ديوكوفيتش (32 عاماً) على منافسه بالقول: "يستحق أن يكون في النهائي، مع كل هذه النتائج"، وتابع "إنّه يعمل للوصول إلى المراكز الخمسة الأولى عالمياً، هو بالتأكيد أحد أفضل اللاعبين العالميين في الوقت الحالي".

وأكد الصربي أنه لم يكن بإمكانه فعل أي شيء بمواجهة أسلوب ميدفيديف، مؤكداً أنه يستخرج "الأمور الإيجابية" من هذه الدورة.

وأردف "خسرت مباراة في كرة المضرب، ولكني لم ارتكب الكثير من الأخطاء. لذا سأعتمد على ذلك وأتابع تقدمي... سأعود للمنافسة على الألقاب".

وتأتي خسارة ديوكوفيتش الذي لم يخسر أيّ مجموعة في سينسيناتي قبل مواجهته مع ميدفيديف، قبل أسبوعين من انطلاق بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، رابعة البطولات الأربع الكبرى.

وعلّق ميدفيديف على بلوغه المباراة النهائية بالقول "لا أدري كيف تمكنت من قلب النتيجة، كنت متعباً بعد المجموعة الأولى واعتقدت أني لن أتمكن من مقاومة الضغوط"، وتابع "لعبت مباراة رائعة، وأنا سعيد جداً".

وأردف المصنف ثامناً عالمياً "كان نوفاك يحطمني عند الإرسال الثاني، لذا قررت أن أهاجمه"، واضاف "من الرائع الفوز على الرقم واحد عالمياً".

ويواجه ميدفيديف (23 عاماً) الأحد في المباراةالنهائية البلجيكي دافيد غوفان الذي أقصى في نصف النهائي الثاني الفرنسي المخضرم ريشار غاسكيه 6-3 و6-4.