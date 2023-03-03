ميدفيديف يطيح بدجوكوفيتش ويصعد إلى نهائي دورة دبي

وضرب ميدفيديف الذي أوقف سلسلة 20 فوزاً متتالياً لدجوكوفيتش المتوّج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، مطلع العام الحالي، موعداً مع مواطنه أندريه روبليف السادس وحامل اللقب والفائز على الألماني ألكسندر زفيريف 6-3 و7-6 (11-9).

واحتاج ميدفيديف إلى ساعة و35 دقيقة للتغلب على دجوكوفيتش وتحقيق فوزه الخامس على الصربي في 14 مباراة بينهما حتى الآن.

وكسر ميدفيديف ارسال دجوكوفيتش في الشوطين الخامس والسابع من المجموعة الأولى وتقدم 5-2 قبل أن ينجح دجوكوفيتش في رد التحية في الشوط الثامن مقلصاً الفارق إلى 3-5 ثم 4-5، لكن الروسي كسب الشوط العاشر وحسم المجموعة في صالحه 6-4 في 40 دقيقة.

وتابع ميدفيديف أفضليته في المجموعة الثانية بعدما كسر إرسال الصربي في الشوط الاول فتقدم 1-صفر ثم 2-صفر و3-1 حتى أنهاها في صالحه 6-4 في 55 دقيقة.

وهو الفوز الأول لميدفيديف على دجوكوفيتش بعد أربع هزائم متتالية أمامه آخرها في نصف نهائي دورة أديلايد الأسترالية مطلع العام الحالي.

نهائي روسي خالص

وضرب ميدفيديف مع مواطنه أندري روبليف السادس وحامل اللقب والفائز على الألماني ألكسندر زفيريف 6-3 و7-6 (11-9).

واحتاج روبليف الى ساعة و58 دقيقة لتحقيق فوزه الاول على زفيريف، السادس عشر عالمياً حالياً، في ست مواجهات بينهما حتى الآن.

وكسب روبليف المجموعة الاولى بسهولة 6-3 وحصل على كرة لحسم المجموعة الثانية في صالحه في الشوط الثاني عشر عندما كان متقدما 6-5، بيد أن الألماني أنقذها وفرض التعادل 6-6 ثم الشوط الفاصل الذي حسم الروسي في صالحه.

وقال روبليف "لا أعرف حقاً كيف نجحت في حسم المباراة في مجموعتين، اعتقدت أنه ستكون هناك مجموعة ثالثة، كنت أستعد لها ذهنيا. تعامل زفيريف بشكل جيد مع نقاطي، وكنت محظوظا بعض الشيء".

وستكون المواجهة السابعة غداً بين مدفيديف وروبليف وتميل الكفة لصالح الأول بأربعة انتصارات متتالية قبل أن يرد الثاني بفوزين متتاليين في نصف نهائي دورة سينسيناتي الأميركية عام 2001 ودور المجموعات في بطولة الماسترز الختامية العام الماضي.