ميدفيديف يحجز مقعده في نهائي بطولة هاله

المصنف الأول عالمياً احتاج لشوط كسر التعادل كي يحسم المجموعة الأولى بسبعة أشواط لستة، قبل أن ينهي ميدفيديف المجموعة الثانية بستة أشواط لثلاثة في مباراة امتدت لساعة وسبع وثلاثين دقيقة.

ويلتقي الروسي في نهائي الأحد الاسترالي المشاغب نيك كيريوس أو البولندي هوبرت هوركاش (12 عالميًا).

وكان مدفيديف (26 عامًا) بلغ الاسبوع الماضي نهائي دورة سهرتوخنبوس الهولندية على الملاعب العشبية أيضًا، عندما خسر بصورة مفاجئة أمام صاحب الارض المغمور تيم فان ريتهوفن المصنف 106 عالميًا.

وأنقذ مدفيديف، المحروم على غرار مواطنيه الروس وجيرانهم البيلاروس من خوض بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، كرة لخسارة المجموعة الأولى عندما كان متأخراً 3-5 قبل أن يحسمها لصالحه في شوط كسر التعادل.

وكان كسر واحد في الثانية كافياً ليحسمها لصالحه ومعها المباراة في المواجهة الأولى التي جمعته مع المصنف 51 عالمياً.