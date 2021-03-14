ميدفيديف يتوج بلقب دورة مرسيليا

وسدد الروسي الذي بلغ نهائي بطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي، 13 إرسالا ساحقاً في طريقه لإحراز لقبه العاشر في مسيرته.

وسيريقي ميدفيديف إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي الذي سيصدر الاثنين على حساب الإسباني رافايل نادال ووراء المتصدر الصربي نوفاك دجوكوفيتش.

وبات ميدفيديف أول لاعب من خارج الرباعي الكبير (الصربي دجوكوفيتيش، الإسباني نادال، السويسري روجيه فيدرر والبريطاني آندي مواري) يصعد إلى المركز الثاني بعد الأسترالي ليتون هيويت في تموز/يوليو 2005.

وقال ميدفيديف "كانت المباراة النهائية متقاربة المستوى جدا. حُسمت في الشوط الاخير عندما قمت بضربة خلفية".

وكان هيربير حقق المفاجأة بإقصائه اليوناني سيتفانوس تسيتسيباس حامل اللقب في العامين الماضيين في طريقه إلى النهائي.

وقال هيربير "خضت خمس مباريات رائعة هذا الأسبوع واليوم حصلت على فرصتي لكنه كان أفضل مني".

وهي المباراة النهائية الرابعة التي يخسرها الفرنسي مقابل تتويج واحد.