العربية
English
الدوري الإنكليزي الممتاز
تنس المحترفين

ميدفيديف يتأهل للبطولة الختامية بعد التألق في نيويورك

من قبل

أعلن الاتحاد الدولي لمحترفي التنس يوم الاثنين أنّ الروسي دانييل ميدفيديف ضمن الظهور في البطولة الختامية لموسم تنس الرجال التي ستقام في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل بعد تأهله للدور قبل النهائي في بطولة أميركا المفتوحة في وقت سابق من الشهر الجاري.

Reuters

وسينضم ميدفيديف إلى المتأهلين الأخرين للبطولة حتى الآن وهم الصربي نوفاك دجوكوفيتش والإسباني رفائيل نادال والنمساوي دومينيك تيم.

وستقام البطولة بمشاركة أفضل ثمانية لاعبين على مستوى الفردي وأفضل ثمانية فرق في الزوجي في لندن ما بين 15 و22 نوفمبر قبل أن تقام في تورينو الإيطالية لمدة خمسة أعوام بعد ذلك.

وقال منظمون إنّه من المقرر إقامة النسخة 50 من البطولة بدون جمهور تنفيذاً لتعليمات وإجراءات الوقاية البريطانية في ظل استمرار أزمة جائحة كوفيد-19 الصحية.

ويقترب اليوناني ستيفانوس تيتيباس حامل اللقب والألماني ألكسندر زفيريف الذي خسر في نهائي أميركا المفتوحة أمام تيم ليل الأحد من التأهل للبطولة أيضاً.
 

بطولة أميركا المفتوحة للتنس دانييل ميدفيديف
السابق دجوكوفيتش يعزز صدارته
اقرأ
دجوكوفيتش يعزز صدارته
التالي دجوكوفيتش يريد طوي صفحة فلاشين
اقرأ
دجوكوفيتش يريد طوي صفحة فلاشينغ ميدوز

آخر الأحداث