ميدفيديف يتأهل للبطولة الختامية بعد التألق في نيويورك

وسينضم ميدفيديف إلى المتأهلين الأخرين للبطولة حتى الآن وهم الصربي نوفاك دجوكوفيتش والإسباني رفائيل نادال والنمساوي دومينيك تيم.

وستقام البطولة بمشاركة أفضل ثمانية لاعبين على مستوى الفردي وأفضل ثمانية فرق في الزوجي في لندن ما بين 15 و22 نوفمبر قبل أن تقام في تورينو الإيطالية لمدة خمسة أعوام بعد ذلك.

وقال منظمون إنّه من المقرر إقامة النسخة 50 من البطولة بدون جمهور تنفيذاً لتعليمات وإجراءات الوقاية البريطانية في ظل استمرار أزمة جائحة كوفيد-19 الصحية.

ويقترب اليوناني ستيفانوس تيتيباس حامل اللقب والألماني ألكسندر زفيريف الذي خسر في نهائي أميركا المفتوحة أمام تيم ليل الأحد من التأهل للبطولة أيضاً.

