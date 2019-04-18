مونتي كارلو: دجوكوفيتش ونادال بسهولة إلى ربع النهائي

وتفوق دجوكوفيتش على الأميركي تايلور فريتز في ثمن النهائي الخميس 6-3 و6-صفر، بينما فاز نادال على البلغاري غريغور ديميتروف الثامن والعشرين عالمياً بنتيجة 6-4 و6-1.

واحتاج نادال إلى ساعة و34 دقيقة فقط للتغلب على البلغاري، وبلوغ الدور ربع النهائي لمواجهة الأرجنتيني غيدو بيا الفائز بدوره على المصنف 11 في الدورة الإيطالي ماركو تشيكيناتو 6-4، 4-6 و6-4.

وسبق فوز نادال عبور دجوكوفيتش، في 68 دقيقة فقط، عقبة فريتز بنتيجة 6-3 و6-صفر في أول مواجهة بينهما، لكنه لم يظهر بمستواه المعهود حتى الآن .

ويلتقي ديوكوفيتش في الدور المقبل مع الروسي دانييل مدفيديف (23 عاماً) الرابع عشر عالميًا، والذي حسم قمة الجيل الصاعد مع اليوناني ستيفانوس تسيباس الثامن عالمياً (20 عاماً) بنتيجة 6-2 و1-6 و6-4.

وعن مباراته المقبلة مع الروسي، قال ديوكوفيتش إنه "لاعب جيد، يملك كثيراً من المؤهلات وخاض موسمًا رائعاً العام الماضي".

وفي أبرز نتائج الخميس، سقط الألماني زفيريف المصنف ثالثا عالميا، أمام الإيطالي فونييني (18 عالمياً)، والذي حقق فوزه الأول على الألماني الشاب (21 عاماً) في ثالث مباراة بينهما.

كما خرج من الدورة المصنف رابعاً فيها والخامس عالمياً النمسوي تييم، بسقوطه أمام الصربي دوسان لايوفيتش 3-6 و3-6.

وبذلك، سيجمع ربع النهائي بين فونييني والكرواتي بورنا تشوريتش، 13 عالمياً، الفائز على الفرنسي بيار-أوغ هيربير 6-4 و6-2، بينما يلاقي لايوفيتش الإيطالي لورنتسو سونيغو الفائز على البريطاني كاميرون نوري 6-2 و7-5.