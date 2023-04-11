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مونتي كارلو: دجوكوفيتش وروبليف أول المتأهلين إلى ثمن النهائي

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بات الصربي نوفاك دجوكوفيتش والروسي أندري روبليف المصنفان أول وخامساً أول المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي لدورة مونتي كارلو لماسترز الألف في كرة المضرب، بفوز الأول على الروسي إيفان غاخوف 7-6 (7-5) و6-2، والثاني على الاسباني خاومي مونار 4-6 و6-4 و6-2 الثلاثاء في الدور الثاني.

Reuters

وواجه دجوكوفيتش الذي أعفي من خوض الدور الأول على غرار المصنفين الثمانية الأوائل، مقاومة كبيرة من الروسي الصاعد من التصفيات في أول مواجهة بينهما وتحديداً في المجموعة الأولى التي احتاج خلالها إلى شوط فاصل لحسمها في صالحه 7-6 (7-5)، قبل أن يكسب الثانية بسهولة 6-2 وينهي المباراة في صالحه في ساعة و48 دقيقة.

وعاد الصربي البالغ من العمر 35 عاما إلى ملاعب كرة الصفراء بعدما منعته السلطات الأميركية من دخول أراضيها بسبب عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا الشهر الماضي للمشاركة في دورتي إنديان ويلز وميامي للماسترز (1000).

ويلتقي دجوكوفيتش المتوج باللقب عامي 2013 و2015 في الدور المقبل مع أحد الإيطاليين لورنتسو موزيتي السادس عشر والفائز على الصربي ميومير كيسمانوفيتش 7-6 (7-1) و6-صفر، أو لوكا ناردي الصاعد من التصفيات والفائز على المونتينيغري فالنتين فاتشيروت المشارك ببطاقة دعوة 7-5 و7-5.

وفي المباراة الثانية احتاج روبليف إلى ساعتين و15 دقيقة للتخلص من عقبة مونار.

ويلتقي روبليف في الدور المقبل مع مواطنه كارن خاتشانوف التاسع الفائز على الإسباني اليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا 6-2 و6-2، أو الفائز في مباراة البريطاني دانيال إيفانز أو البيلاروسي إيليا إيفاشكا الصاعد من التصفيات.
 

نوفاك دجوكوفيتش دورة مونتي كارلو
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