موراي يهزم لونديرو ويتقدم لمواجهة فونيني في دورة شنغهاي

وتحسن أداء موراي، الذي ينافس في شنغهاي لأول مرة منذ التتويج في 2016، بعد أن تعرض إرساله للكسر مرتين في المجموعة الأولى.

وحقق اللاعب البريطاني، الفائز بثلاثة ألقاب بالبطولات الأربع الكبرى، المجموعة الثانية بعد أن استغل نقطتين لكسر الإرسال ثم

تحكم في زمام الأمور بالمجموعة الفاصلة.

وسيلتقي موراي في الدور الثاني مع الإيطالي فابيو فونيني المصنف العاشر على البطولة.

ويتطلع موراي لاستعادة قمة مستواه خلال الجولة السيوية بعد الخضوع لجراحة في الفخذ لإنقاذ مسيرته في يناير كانون الثاني

الماضي.

وبلغ دور الثمانية لأول مرة هذا الموسم في بكين الأسبوع الماضي عندما خسر أمام دومينيك تيم الذي نال اللقب لاحقاً.

وقال اللاعب البالغ عمره 32 عاماً المشارك ببطاقة دعوة "تحسنت بمرور الوقت خلال اللقاء وبدأت أسدد ضرباتي المعهودة بالتدريج".

وفاز الكندي الصاعد دينيس شابوفالوف على الأمريكي فرنسيس تيافو 6-4 و6-2 ليضرب موعدا مع نوفاك ديوكوفيتش المتوج مؤخرا في طوكيو

والذي تفوق في خر مواجهتين بينهما هذا الموسم.

