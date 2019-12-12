موراي يلغي جولته الاعدادية في ميامي بسبب الإصابة

وأوضحت صحيفة "ذا تايمز" أن موراي (32 عاما) لا يزال يعاني من الإصابة في الورك التي تعرض لها في كأس ديفيس في العاصمة الإسبانية مدريد في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وخاض موراي مباراة واحدة في الفردي في كأس ديفيس قبل أن يضطر إلى الانسحاب من باقي مباريات المسابقة التي ودعتها بريطانيا من الدور نصف النهائي على يد إسبانيا التي توجت لاحقا باللقب على حساب كندا.

وتابعت الصحيفة أن الاصابة لن تحرم موراي من المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، في ملبورن من 20 كانون الثاني/يناير إلى 2 شباط/فبراير المقبلين.

ويشارك موراي، المصنف حاليا في المركز 126 عالميا، في بطولة أستراليا ببطاقة دعوة. ويخوض البريطاني غمار النسخة الأولى من كأس رابطة اللاعبين المحترفين التي تنطلق في الثالث من كانون الثاني/يناير المقبل في ثلاث مدن أسترالية هي بريزبين وبيرث وسيدني.

وكان موراي حقق عودة رائعة إلى الملاعب هذا العام وتوج في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بلقب دورة أنفير البلجيكية، الأول له منذ عام 2017، وذلك بعد تسعة أشهر تقريبًا من العملية الجراحية الثانية التي خضع لها في الورك الأيسر والتي أرغمته إلى الإعلان في كانون الثاني/يناير الماضي عن احتمال اعتزاله اللعب بسببها.

