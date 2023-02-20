مدفيديف يعود لنادي الـ10 الأوائل وجابر تتراجع إلى المركز الرابع

وارتقى مدفيديف الذي توج باللقب السادس عشر في مسيرته الاحترافية، ثلاثة مراكز وأصبح ثامناً على حساب البولندي هوبرت هوركاتش (11) والدنماركي هولغر رونه (10) والكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم (9)، فيما صعد وصيفه الايطالي يانيك سينر مرتبتين وصار ثانيا عشر.

وعزز الإسباني كارلوس ألكاراس موقعه في المركز الثاني بعدما كلل عودته الى الملاعب بعد غياب لأكثر من ثلاثة اشهر بسبب الاصابة بتتويجه بطلا لدورة بوينوس ايرس الأرجنتينية، وبقي خلف الصربي نوفاك ديوكوفيتش المتصدر للأسبوع الـ377 في مسيرته الاحترافية.

وعادل ديوكوفيتش الرقم القياسي في عدد الاسابيع على عرش كرة المضرب لدى الرجال والسيدات والذي كان بحوزة الالمانية شتيفي غراف منذ اعتزالها عام 1999.

وتراجع البريطاني كاميرون نوري، وصيف ألكاراس في بوينوس أيرس، مرتبة واحدة الى المركز الثالث عشر.

وضمن الاميركي تايلور فريتز السابع صعوده الى المركز الخامس اعتبارا من الاثنين المقبل بفضل تتويجه بطلا لدورة ديلراي بيتش الاميركية.

ولدى السيدات، عززت البولندية إيغا شفيونتيك صدارتها بـ415 نقطة بعدما نجحت في الاحتفاظ بلقبها بطلة لدورة الدوحة الدولية على حساب الاميركية جيسيكا بيغولا.

ونجحت بيغولا في الارتقاء الى المركز الثالث عالميا على حساب جابر الغائبة عن الملاعب منذ خروجها من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، الشهر الماضي بسبب إصابة وعملية جراحية.

وكان تراجع جاب التغيير الوحيد على العشر الاوليات في التصنيف.

وبقيت المصرية ميار شريف في المركز الثالث والخمسين.



تصنيف اللاعبين العشرة الاوائل:

1. نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 7070 نقطة

2. كارلوس ألكاراس (إسبانيا) 6480

3. ستيفانوس تسيتسيباس (اليونان) 5940

4. كاسبر رود (النروج) 5515

5. أندري روبليف (روسيا) 3860

6. رافايل نادال (إسبانيا) 3815

7. تايلور فريتز (الولايات المتحدة) 3660

8. دانييل مدفيديف (روسيا) 3250 (+3)

9. فيليكس أوجيه-ألياسيم (كندا) 3200 (-1)

10. هولغر رونه (الدنمارك) 3161 (-1)



تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1. إيغا شفيونتيك (بولندا) 10900 نقطة

2. أرينا سابالينكا (بيلاروس) 6100

3. جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة) 5250 (+1)

4. أنس جابر (تونس) 5111 (-1)

5. كارولين غارسيا (فرنسا) 4835

6. كوكو غوف (الولايات المتحدة) 4091

7. ماريا ساكّاري (اليونان) 3800

8. داريا كاساتكينا (روسيا) 3425

9. بليندا بنتشيتش (سويسرا) 3315

10. إيلينا ريباكينا (كازاخستان) 2860

