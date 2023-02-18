مدفيديف يصعد إلى نهائي دورة روتردام

وهذا النهائي الأول للمصنف أول عالمياً سابقاً هذا العام، حيث سيلتقي الإيطالي يانيك سينر أو الهولندي تالون غريكسبور المشارك ببطاقة دعوة.

وقال مدفيديف: "أشعر أنني بحالة جيدة للغاية. أتحرك بشكل جيد ولا أرتكب إلا القليل من الأخطاء. على عكس ما تشير إليه النتيجة، لم يكن الأمر سهلاً ضد غريغور الذي كان يبحث باستمرار عن الزوايا. كانت هناك تبادلات عدة طويلة ومرهقة جسديًا للغاية".

ولم يجد الروسي صعوبة في تخطي منافسه المصنف 28 عالمياً وأنهى المباراة في ساعة و20 دقيقة ليبقى على المسار الصحيح نحو اللقب رقم 16 في مسيرته.

وللمفارقة، يعود آخر لقب حققه مدفيديف الى دورة فيينا العام الماضي وتخلص من ديميتروف بالذات أيضاً في نصف النهائي في طريقه إلى المباراة النهائية.

وعزز الروسي سجل مواجهاته ضد البلغاري الى 5-2، علمًا أن كل المباريات التي جمعتهما جاءت على الملاعب الصلبة.

ويبحث مدفيديف عن العودة الى أعلى مستوياته بعدما اكتفى العام الماضي بلقبين متواضعين في فيينا ولوس كابوس، بعد عام 2021 شهد على تتويجه بأول ألقابه الكبرى في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة.

