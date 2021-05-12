مدفيديف يخسر من مواطنه كاراتسيف ويودع دورة روما مبكراً

ويُعدّ مدفيديف من غير المحبّذين للملاعب الترابية حيث خرج من الدور الأول في بطولة رولان غاروس الفرنسية في مشاركاته الأربع، وحقق فوزًا واحدًا في مدريد في ثلاث مشاركات كان منذ قرابة الأسبوعين في الدور الثاني، في حين لم يحقق أي انتصار في ثلاث مشاركات في روما.

مدفيديف طالب بإقصائه

وجدد مدفيديف كرهه للتراب اليوم عندما كان يتحدث مع نفسه عند الاستراحة بعدما خسر إرساله في الشوط السابع من المجموعة الثانية "إنها أسوأ أرضية في العالم بالنسبة لي".

ومن ثم استدار نحو المراقب غيري أرمسترونغ وقال له: "لا أريد أن أكون هنا. غيري، رجاء، قُم بإقصائي، إن ذلك أفضل للجميع".

وكان هذا اللقاء الأول الذي يجمع مدفيديف مع مواطنه المتوج هذا العام بأول ألقابه الاحترافية في دبي، بعد أن حققا سويًا لقب كأس الرابطة مع منتخب روسيا مطلع العام.

وهي الخسارة الأولى لمدفيديف ضد أحد مواطنيه بعد ستة انتصارات تواليًا.

أبرز النتائج

وفي أبرز النتائج الاخرى، تأهل الألماني ألكسندر زفيريف السادس بطل مدريد والنمساوي دومينيك تيم الرابع الى الدور الثالث بفوز سهل للأول على البوليفي هوغو ديليين (128) 6-2، 6-2 وصعب للثاني على المجري مارتون فوشوفيتش 3-6، 7-6 (7/5)، 6-صفر.

ويلتقي الألماني تاليًا مع الياباني كي نيشيكوري الذي تأهل اثر انسحاب الاسباني بابلو كارينيو بوستا الثاني عشر.

وبلغ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس وحامل لقب دورة مونتي كارلو للماسترز ووصيف برشلونة الدور الثالث بفوزه على الكرواتي مارين تشيليتش 7-5، 6-2، ليضرب موعدًا ناريًا مع الايطالي ماتيو بيريتيني التاسع وصيف دورة مدريد والفائز على الاسترالي جون ميلمان 6-4، 6-2.

كما تأهل الروسي أندري روبليف السابع بفوزه على الالماني يان لينارد شتروف 6-7 (7/9)، 6-1، 6-4 حيث يلتقي تاليًا مع الإسباني روبرتو باوتيستا اوغوت الحادي عشر الذي أسقط التشيلي كريستيان غارين 7-6 (7/5)، 6-3.