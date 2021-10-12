مدفيديف يبلغ ثمن نهائي بطولة إنديان ويلز

وثأر مدفيديف، بطل فلاشينغ ميدوز هذا الصيف، لخسارته أمام كرايينوفيتش في الدور الثالث لدورة إنديان ويلز عام 2019 وحقق فوزه الثاني على التوالي على الصربي في ثلاث مواجهات بينهما بعدما كان تغلب عليه في الدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة، اولى بطولات الغراند سلام، هذا العام.

ويلتقي مدفيديف في الدور المقبل مع البلغاري غريغور ديميتروف الثالث والعشرين والفائز على الأميركي ريلي أوبيلكا السادس عشر في البطولة 6-3 و6-4.

في المقابل، توقف مشوار مواطنه أندري روبليف الخامس عالمياً والرابع في البطولة، عند الدور الثالث بخسارته أمام الأميركي طومي باول 4-6 و6-3 و5-7.

كما خرج الكندي دينيس شابوفالوف التاسع في البطولة بخسارته امام الروسي أصلان كاراتسيف التاسع عشر 5-7 و2-6، والإسباني روبرتو باوتيستا أغوت الخامس عشر بخسارته أمام البريطاني كامرون نوري 4-6 و7-5 و3-6.

وعانى النرويجي كاسبر رود العاشر عالمياً والسادس في الدورة لتخطي عقبة الجنوب إفريقي لويد هاريس الـ26 في الدورة والـ31 عالمياً.

واحتاج رود، المتوج بثلاثة ألقاب في ثلاثة أسابيع على الملاعب الترابية باشتاد السويدية وغشتاد السويسرية وكيتسبوهيل النمساوية في تموز/يوليو الماضي، في إنجاز لم يسبق تحقيقه منذ 2011 عندما فعلها البريطاني أندي موراي، إلى قلب خسارته المجموعة الأولى 6-7 (4-7) إلى فوز بالثانية والثالثة بنتيجة واحدة 6-4.

وضرب رود، الفائز بخمسة ألقاب هذا العام آخرها الأحد قبل الماضي في دورة سان دييغو الأميركية، موعداً في الدور المقبل مع الأرجنتيني دييغو شفارتسمان الحادي عشر في البطولة والذي احتاج بدوره إلى ثلاث مجموعات لتخطي عقبة البريطاني دان إيفانز الثامن عشر 5-7 و6-4 و6-صفر.

