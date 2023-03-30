مدفيديف إلى نصف النهائي وكفيتوفا تعبر بصعوبة

وهذه المرة الأولى التي يصل مدفيديف، وصيف إنديان ويلز منذ أيام، إلى نصف نهائي دورة ميامي.

يلتقي تالياً مع مواطنه كارن خاتشانوف الفائز على الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو 6-3، 6-2.

فاز مدفيديف بـ22 مباراة من آخر 23، حقق خلالها ثلاثة ألقاب في روتردام والدوحة ودبي، قبل أن يسقط في كاليفورنيا الأسبوع الماضي أمام الاسباني المصنف أول كارلوس ألكاراس.

قال بعد فوزه الخميس: "لم أحظَ أبداً بمثل هذه البداية الجيدة للموسم. فزت بالعديد من المباريات والدورات. أنا سعيد حقاً".

وتابع: "كنت خائباً في إنديان ويلز عندما انتهت سلسلتي (من الانتصارات) ولكن الشيء الوحيد الذي بإمكانك القيام به هو بدء سلسلة جديدة، وأنا سعيد أني نقلت الفورمة الجيدة إلى ميامي".

ويتفوق مدفيديف 3-1 في المواجهات المباشرة مع خاتشانوف، وخرج فائزاً من آخر لقاء جمعهما في ربع نهائي دورة أديلايد الأسترالية مطلع العام.

وكان يوبانكس البالغ 26 عاماً، يلعب في أول ربع نهائي في بطولات ماسترز الألف نقطة، بعدما تغلب على الفرنسيين أدريان مانارينو وغريغوار بارير، والكرواتي المصنف سابعاً عشر بورنا تشوريتش.

ولم يُظهر الأميركي البالغ طوله نحو مترين، أيّ علامات على توتر في أول شوطين على إرساله، لكنه لم يتمكن من الاستفادة من خمس نقاط لكسر الإرسال في شوط رابع مثير.

وتعطّل زخم يوباكس باستراحة لنصف ساعة جراء هطول الأمطار، فكسر مدفيديف إرساله بعد استئناف المباراة، ما سمح للروسي بالتقدم 4-3 قبل حسم المجموعة.

لكن يوبانكس لم يجعل الأمور أسهل لخصمه المصنف خامساً عالمياً. ففي الشوط السادس من المجموعة الثانية، حقق مدفيديف تقدماً كبيراً 4-2، لكن الأميركي أبقى على آماله وأنقذ نقطتي مباراة، لكن مدفيديف تمكّن في النهاية من تجنب مجموعة فاصلة.

كفيتوفا تعبر بصعوبة

وفي منافسات السيدات تأهلت التشيكية كفيتوفا بصعوبة إلى نصف النهائي بعدما انتصرت على الروسية ألكسندروفا بمجموعتين لواحدة.

وبعد أن حسمت كفيتوفا المجموعة الأولى لصالحها 6-4 وجدت منافسة قوية من اللاعبة الروسية في الثانية التي آلت لصالح ألكسندروفا 6-3.

ولعب عامل الخبرة دوره في المجموعة الثالثة التي انتهت لصالح كفيتوفا 6-3 لتضرب موعداً مع الرومانية سورانا.