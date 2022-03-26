مدفيديف إلى ثالث أدوار دورة ميامي على حساب موراي

ويطمح المصنف أول في الدورة، لبلوغ نصف النهائي في ميامي من أجل استعادة صدارة تصنيف العالمي التي احتفظ بها لأسبوعين فقط، علماً أن أفضل نتيجة له في فلوريدا تبقى بلوغه ربع النهائي العام الماضي.

وكان الروسي خسر الصدارة بعد خروجه من الدور الثالث لدورة إنديان ويلز للماسترز على يد الفرنسي غايل مونفيس، لكن يبدو مصمما هذه المرة على استعادتها من الصربي نوفاك دجوكوفيتش.

وكان كسرٌ واحد للإرسال في الشوط الثالث من المجموعة الاولى كافياً للروسي من أجل خطفها من اللاعب المتوج مرتين سابقًا في ميامي عامي 2009 و2013.

وأمام أعين نجم ميامي هيت جيمي باتلر، حمل بطل فلاشيغ ميدوز هذا الزخم معه إلى المجموعة الثانية التي كسر فيها إرسال المتوج بثلاث بطولات كبرى والمصنف أول عالمياً سابقاً مرتين ليختمها لصالحه 6-2.

وجدد مدفيديف فوزه على موراي في ثاني لقاء فقط بينهما بعد أن تفوق عليه في دورة بريزبين الإسترالية في 2019.

وفي أبرز النتائج الاخرى، عبر الإسباني روبرتو باوتيستا أوغوت المصنف 17 في البطولة على حساب البولندي كميل مايشرزاك 6-3، 6-3، فيما خسر الروسي كارن خاتشانوف (25) أمام الاميركي تومي بول 6-4، 3-6، 7-6 (7/3)، كما عبر البولندي هوبرت هوركاش المصنف عاشرا عالمياً بفوزه على الفرنسي أرتور ريندركنيش 7-6 (7/5)، 6-2.