لندل يقرر وقف تعاونه مع زفيريف

وقال لندل في البيان "أنا أؤمن بأن ساشا لا يزال شاباً جداً. أعتقد أنه سيصبح لاعباً رائعاً. لكن المشاكل البعيدة عن الرياضة التي يعاني منها في الوقت الحالي تمنعني من العمل بالطريقة التي أرغب بها"، مضيفاً "أتمنى له الأفضل في المستقبل".

وتدهورت العلاقة بين الرجلين مؤخرا ًحيث انتقد اللاعب الألماني البالغ من العمر 22 عاماً، عدم التزام مدربه.

وقال زفيريف في مؤتمر صحافي على هامش دورة هامبورغ الألمانية الدولية "أحيانًا أذهب إلى الملاعب لأتدرب لمدة ساعتين، لكن لمدة نصف ساعة سيحدثني كيف لعب الغولف بالأمس. بالإضافة إلى ذلك، يملك لندل كلباً جديداً يقضي معه الكثير من الوقت".

وبعد خروجه من الدور الأول ببطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، نصح لندل زفيرف "بالتركيز أكثر على كرة المضرب".

وقال ليندل المتوج بـ94 لقباً في مسيرته الاحترافية "فيما يتعلق بأخلاقيات عملي، فأنا واثق تمامًا من أن سجلي يتحدث عني".

تحت قيادة لندل، توج زفيريف في نهاية الموسم الماضي ببطولة الماسترز الختامية التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين في العالم، وهو اللقب الكبير في مسيرته الاحترافية حتى الآن.









