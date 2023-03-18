لقاح كورونا يحرم دجوكوفيتش من دورة ميامي للماسترز

وقال مدير الدورة جيمس بلايك لقناة "تنس تشانيل" السبت، إن المصنف أول عالمياً وبطل ميامي ست مرات، مُنع من الدخول رغم الجهود الكبيرة التي بذلها مسؤولو الدورة.

وأوضح بلايك قبل انطلاق الدورة بأسبوع "فعلنا كل ما في وسعنا. حاولنا التحدث إلى الحكومة لكن الأمر خارج أيدينا".

وأضاف "لقد حاولنا ولم يكن قادراً على اللعب، هي النتيجة نفسها التي حصل عليها في إنديان ويلز".

ولم يُسمح لدجوكوفيتش بالمشاركة في دورة إنديان ويلز للماسترز المتواصلة.

وأردف بلايك "نود أن يكون معنا وهو بطلنا الأعظم، ست مرات هنا، لذلك من الواضح أننا نحب أن يكون هنا ولكن للأسف هذا أكبر بكثير من قدراتي".

وسبق لدجوكوفيتش أن غاب عن مسابقات كثيرة بسبب عدم تلقيحه اللقاح المضاد لكوفيد، لكن سُمح له بالمنافسة في بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام وفاز بلقبه العاشر في ملبورن، ليحقق لقبه الـ22 القياسي في البطولات الأربع الكبرى على غرار الإسباني رافايل نادال.

ومن المتوقع أن تخفف السلطات الأميركية متطلبات اللقاح لدخول البلاد في أيار/مايو المقبل، ما يسمح لدجوكوفيتش المشاركة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة.

ولم يلعب الصربي في ميامي منذ الخروج من الدور الرابع في العام 2019.

