كيريوس يرفض المشاركة في أي بطولة كبرى دون جماهير

وتوقف موسم التنس في آذار-مارس الماضي بسبب الجائحة بعد فرض الدول إجراءات العزل العام. وسيستمر التوقف حتى منتصف يوليو تموز المقبل على الأقل مع غلق الدول لحدودها من أجل احتواء الجائحة.

وتأجلت بطولة فرنسا المفتوحة على الملاعب الرملية، أولى البطولات الأربع الكبرى التي تأثرت بالجائحة، إلى الفترة من 20 سبتمبر أيلول والرابع من أكتوبر تشرين الأول المقبل بدلا من موعد انطلاقها المعتاد في مايو أيار بينما ألغيت بطولة ويمبلدون على الملاعب العشبية والتي كان من المقرر إقامتها في نهاية يونيو حزيران.

وقال منظمو بطولة أمريكا المفتوحة الأسبوع الماضي إن تنظيم البطولة المقامة على الملاعب الصلبة بدون جماهير بين الخيارات المطروحة لكن من غير المرجح حدوث ذلك.

وقال منظمو بطولة أستراليا المفتوحة إنهم يبحثون كافة الخيارات أيضا بما في ذلك إمكانية بث مباريات البطولة تلفزيونيا فقط بدون حضور جماهير.

وقال كيريوس، متقلب المزاج الذي دائماً ما يجذب آلاف المشجعين في الملعب، لزميله الأسترالي تاناسي كوكيناكيس في محادثة عبر تطبيق إنستجرام عندما سأله بشأن موافقته على اللعب في البطولات الكبرى بدون جماهير ”100 بالمئة لا“.

ويعتبر الأستراليون كيريوس، الذي وضعه الاتحاد الدولي للتنس تحت الاختبار بسبب تصرفاته داخل الملعب العام الماضي، بطلا بسبب دوره في مكافحة حرائق الغابات في بلاده مطلع العام الحالي.

وتبدلت صورة كيريوس ”الفتى السيء“ بعدما أطلق حملة في عالم التنس حصدت ملايين الدولارات لضحايا حرائق الغابات قبل وأثناء بطولة أستراليا المفتوحة في ملبورن.

وبطولة أستراليا المفتوحة، التي أقيمت في كانون الثاني-يناير الماضي، البطولة الكبرى الوحيدة التي لم تتأثر بالوباء في 2020.