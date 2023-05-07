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تنس المحترفين

كارلوس ألكاراث يحرز لقب بطولة مدريد للماسترز

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حافظ الإسباني كارلوس ألكاراث، الثاني على العالم، على لقب بطولة مدريد للماسترز عقب فوزه اليوم الأحد على الألماني يان لينارد شتروف بمجموعتين لواحدة.

reuters

وحسم اللاعب الإسباني المواجهة في نحو ساعتين و27 دقيقة بنتيجة 6-4 و3-6 و6-3. 

وقال ألكاراث "اليوم، استمتعت في بعض الفترات وعانيت في أخرى. لكن هذا ما عليك التعايش معه. الأعصاب تدخل على الخط وتصبح الأمور صعبة، لكني أعتقد أني استمتعت أكثر مما عانيت".


 

بطولة مدريد المفتوحة للتنس كارلوس ألكاراث
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