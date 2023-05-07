كارلوس ألكاراث يحرز لقب بطولة مدريد للماسترز

وحسم اللاعب الإسباني المواجهة في نحو ساعتين و27 دقيقة بنتيجة 6-4 و3-6 و6-3.

وقال ألكاراث "اليوم، استمتعت في بعض الفترات وعانيت في أخرى. لكن هذا ما عليك التعايش معه. الأعصاب تدخل على الخط وتصبح الأمور صعبة، لكني أعتقد أني استمتعت أكثر مما عانيت".



