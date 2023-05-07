كارلوس ألكاراث يحرز لقب بطولة مدريد للماسترز

وحسم اللاعب الإسباني المواجهة في نحو ساعتين و27 دقيقة بنتيجة 6-4 و3-6 و6-3.
وقال ألكاراث "اليوم، استمتعت في بعض الفترات وعانيت في أخرى. لكن هذا ما عليك التعايش معه. الأعصاب تدخل على الخط وتصبح الأمور صعبة، لكني أعتقد أني استمتعت أكثر مما عانيت".
وحسم اللاعب الإسباني المواجهة في نحو ساعتين و27 دقيقة بنتيجة 6-4 و3-6 و6-3.
وقال ألكاراث "اليوم، استمتعت في بعض الفترات وعانيت في أخرى. لكن هذا ما عليك التعايش معه. الأعصاب تدخل على الخط وتصبح الأمور صعبة، لكني أعتقد أني استمتعت أكثر مما عانيت".
أقوى المنافسات ، beIN SPORTSاشترك