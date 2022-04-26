كأس ديفيس: صربيا دجوكوفيتش في مجموعة إسبانيا نادال وألكاراس



وسحبت القرعة في مدينة ملقة الإسبانية من أجل توزيع المنتخبات الـ16 المتأهلة إلى الدور النهائي على ست مجموعات، على أن توزع المباريات المقررة في مرحلة أولى بين 14 و18 أيلول/سبتمبر على أربع مدن مضيفة هي فالنسيا الإسبانية وبولونيا الإيطالية وغلاسكو الاسكتلندية وهامبورغ الألمانية.

وتستضيف فالنسيا مباريات المجموعة الثانية التي وضعت إسبانيا بمواجهة صربيا وكندا وكوريا الجنوبية، فيما تلعب إيطاليا يانيك سينر وماتيو بيريتيني على أرضها في بولونيا ضمن المجموعة الأولى التي تضم كرواتيا والأرجنتين والسويد.

وفي غلاسكو، يستضيف المنتخب البريطاني كلاً من الولايات المتحدة وكازاخستان وهولندا ضمن المجموعة الرابعة، فيما تحتضن هامبورغ المنتخب الألماني الذي يتواجه مع بلجيكا وفرنسا وأستراليا.

ويتأهل إلى الدور ربع النهائي الذي تقام مبارياته في ملقة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، على غرار الدورين نصف النهائي والنهائي، بطل ووصيف كل من المجموعات الأربع.

وكان من المفترض أن تستضيف ملقة مباريات المنتخب الإسباني في دور المجموعات، لكن تم استبدالها بفالنسيا الثلاثاء قبيل إجراء القرعة وفق ما أعلن الاتحاد الدولي للتنس



واستضافت مدريد النسختين الأوليين من كأس ديفيس بنظامها الجديد عامي 2019 و2021 (ألغيت نسخة 2020 بسبب فيروس كورونا)، وفازت إسبانيا في الأولى على كندا وروسيا في الثانية على كرواتيا.

ولن تدافع روسيا عن لقبها بعد إقصائها بسبب غزو أوكرانيا.

