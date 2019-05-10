ودع السويسري روجيه فيدرر المصنف رابعا الدور ربع النهائي من دورة مدريد في كرة المضرب، رابع دورات الماسترز للالف نقطة، بخسارته الجمعة أمام النمسوي دومينيك تييم الخامس 3-6 و7-6 (13-11) و6-4، فيما تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول إلى نصف النهائي بانسحاب منافسه الكرواتي مارين سيليتش.

وبرغم حصوله على نقطتين "ماتش بوينت" لحسم المباراة أمام وصيف بطل النسخة الاخيرة، الا ان فيدرر ودع اول بطولة ترابية يخوضها منذ ايار/مايو 2016 ويستعد فيها لدورة رولان غاروس الكبرى بين 26 ايار/مايو الجاري و9 حزيران/يونيو المقبل.

وكان فيدرر تخطى في اول دورين الفرنسيين ريشار غاسكيه وغايل مونفيس. وخاض المباراة امام تييم بعد انقاذه كرتين حاسمتين قبل ليلة واحدة أمام مونفيس، وقد عاش الجمعة مجريات معاكسة، إذ أهدر كرتين في الشوط الحاسم "تاي بريك" ضمن المجموعة الثانية.

تحت شمس مدريد، حرم فيدرر مطلع المباراة تييم من تبادلات يحبها بفضل ارساله ولعبه الهجومي.

لكن بدءا من المجموعة الثانية، استعاد النمسوي ضرباته العميقة وبدأ يسيطر على المجريات تدريجا. وفي الثالثة صنع تييم الفارق متقدما 3-1، بيد ان ابن مدينة بال عادل 4-4 قبل حسم النمسوي المواجهة مقصيا حامل لقب 20 دورة كبرى والمصنف اول عالميا سابقا.

وقال فيدرر في مؤتمر صحافي بعد المباراة "هذه عودة جيدة (الى الاراضي الترابية)، كان شعوري جيدا وخضت مباراتين مثيرتين للاهتمام. هذا اسبوع جيد لي".

وتابع "عرفت في التمارين ان احساسي جيد على التراب، لكن في المباريات واجهت المجهول. مدريد أعطتني فكرة معينة، والثقة بأن جسدي جاهز، وهذا الاهم بالنسبة إليّ. هذه دورة جيدة مع أخبار رائعة".

وعن مشاركته في دورة روما المقبلة، قال فيدرر الذي غاب عن الدورات الترابية في 2017 و2018 للتركيز على البطولات العشبية والصلبة "تعيّن عليّ الانتظار حتى هذه المباراة، اذا كانت نتيجتها 6-صفر و6-صفر او 7-6 في المجموعة الثالثة.. سأقرر في نهاية الاسبوع (المشاركة في روما) لكني لست متأكدا من الذهاب".

ويلتقي تييم في نصف النهائي ديوكوفيتش المتأهل دون ان يلعب بعد انسحاب سيليتش. وأعلن الكرواتي المصنف 11 عالميا انسحابه عبر "تويتر" قبل ساعات من انطلاق المباراة عازيا السبب إلى إصابته بتسمم غذائي.

وكتب سيليتش "أعزائي المشجعين، منظمو دورة مدريد ودجوكرنولي (حساب ديوكوفيتش عبر تويتر)، إني آسف لاعلان انسحابي من مباراة اليوم. لقد أمضيت ليلة رهيبة بسبب تسمم غذائي".

وأضاف المصنف تاسعا في الدورة المقامة على أرضية ترابية "أصبت بإحباط شديد لانتهاء مشواري في مدريد بهذه الطريقة. أشكركم على دعمكم لي".

وكان سيليتش تخطى الدور الثالث بفوزه على الصربي الآخر لاسلو دييري بثلاث مجموعات ليضرب موعدا مع ديوكوفيتش في ربع النهائي.

وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها ديوكوفيتش نصف نهائي احدى الدورات منذ تتويجه في بطولة استراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى، أواخر كانون الثاني/يناير، حيث انخفض بعدها مستواه بشكل لافت.

وأسقط اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الثامن حامل اللقب الالماني الكسندر زفيريف الثالث 7-5 و3-6 و6-2.

وضرب تسيتسيباس موعدا في النصف النهائي مع الاسباني رافايل نادال المصنف ثانيا الذي تخطى السويسري ستانيسلاس فافرينكا بمجموعتين سهلتين 6-1 و6-2.