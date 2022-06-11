فيدرر يقرّ بضرورة "الانتظار قليلاً" للعودة إلى الملاعب

ويلعب أيقونة كرة المضرب الفائز بـ 20 لقباً كبيراً في مسيرته مع أطفاله الأربعة "من وقت إلى آخر"، ولكن "الأمور تتقدم ببطء" بعد خضوعة لعملية جراحية ثالثة في ركبته اليمنى في غضون عام ونصف العام.

قال "أجريت عملية جراحية في نهاية شهر آب/أغسطس، وفي ذلك الوقت كنا نعرف ذلك بالفعل. يسألني الناس دائماً: +إذن، كيف تبدو؟ +. وفي كل مرة يجب أن أجيب بأن الأمر سيستغرق وقتاً أطول قليلاً".

وتابع متحدثاً عن تطور حالته البدنية: "يجب أن أتحلى بالصبر، وأن أحقق تقدماً مستمراً"، على أمل في الحصول على "الكثير من المعلومات في الأشهر المقبلة".

ورغم عدم مثوله للشفاء التام، يأمل فيدرر في المشاركة بكأس لايفر في لندن المقررة من 23 حتّى 25 أيلول/سبتمبر المقبل، ومن ثم في دورة بازل في مسقط رأسه من 24 حتّى 30 تشرين الأوّل/أكتوبر، حسب ما أعلن منظمو الدورة في نيسان/أبريل.

ولم يخض البطل السويسري، المتوج بـ 103 ألقاب على مدى 20 عاماً، سوى 6 مباريات في عام 2020 و13 في 2021، ما أدى الى تراجع ترتيبه للمركز الخمسين في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين بعدما غاب عن الملاعب منذ بطولة ويمبلدون 2021.