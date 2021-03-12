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تنس المحترفين

فيدرر يعلن انسحابه من دورة دبي

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أعلن السويسري روجيه فيدرر الخميس انسحابه من دورة دبي الدولية للتنس المقررة الأسبوع المقبل وذلك عقب ساعات على خروجه من ربع نهائي بطولة إكسون موبيل المقامة في قطر.

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وودع فيدرر المصنف الأول عالمياً سابقاً والذي سيحتفل بعيد ميلاده الأربعين في آب/أغسطس المقبل، الدورة المقامة قطر في ثاني مباراة له عقب عودته إلى الملاعب بعد غياب 13 شهراً بسبب خضوعه لعمليتين جراحتين في ركبته، وذلك بعد خسارته أمام الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي، بعدما كان تغلب على البريطاني دانيال إيفانز الأربعاء.

وغرد الفائز بـ20  لقباً في بطولات الغراند سلام: "لقد كان من الرائع أن أعود إلى خوض دورات رابطة اللاعبين المحترفين، أحببت كل دقيقة لعبتها في الدوحة مرة أخرى".

وأضاف: "شكراً جزيلاً لأفضل فريق مخلص ساعدني في الوصول إلى هنا، لقد قرّرت أنه من الأفضل العودة إلى التدريب ونتيجة لذلك، قررت الانسحاب من دورة دبي الأسبوع المقبل".

واعتبر فيدرر عودته إلى الملاعب "إيجابية حقاً"، مذكراً بأنه "لا يزال في طور استعادة مستواه".
 
 

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