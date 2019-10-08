فيدرر يبلغ ثمن نهائي شنغهاي

بيد أن فيدرر الذي كان يخوض أولى مبارياته منذ انسحابه في ربع نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية لأوجاع في ظهره ورقبته مطلع أيلول/سبتمبر الماضي، لم يقدم أداءً مقنعاً حيث سيطر على مجريات اللعب في المجموعة الأولى قبل أن يتراجع مستواه كثيراً في المجموعة الثانية.

واضُطر فيدرر بطل شنغهاي عامي 2014 و2017 إلى خوض جولة فاصلة في المجموعة الثانية تقدم فيها منافسه 2-صفر ثم 4-1 قبل أن تلعب خبرة السويسري دوراً في قلب نتيجة المباراة في صالحه.

في المقابل، احتاج الروسي دانييل ميدفيديف الرابع عالمياً إلى 54 دقيقة لكي يتخطى البريطاني كاميرون نوري 6-3 و6-1.

ويقدم ميدفيديف افضل عروضه في الآونة الأخيرة بدليل بلوغه النهائي في المشاركات الخمس الأخيرة (فاز في اثنتين) وخسر ثلاثاً بينها بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية امام الإسباني رافاييل نادال.

وأعفي ميدفيديف من خوض الدور الأول على غرار لاعبي النخبة في هذه البطولة وسيلتقي الكندي فاسيك بوسبيسيل في الدور التالي.

خروج موراي

وأنهى الإيطالي فابيو فونييني العاشر في البطولة مشوار البريطاني أندي موراي بالفوز عليه في الدور الثاني بصعوبة 7-6 (7-4) و2-6 و7-6 (7-2) في 3 ساعات و10 دقائق.

وكاد موراي يقصي فانييني بعدما أرسل مرتين لحسم اللقاء لصالحه، لكنه فشل في استغلال الفرصتين في طريقه للعودة الى استعادة مستواه السابق الذي خوله الفوز بثلاثة ألقاب في بطولات الغراند سلام، علما انه لم يفز في مباراتين على التوالي في دورات الالف نقطة منذ دورة باريس عام 2016.

وشهدت المباراة مشادة كلامية بين البريطاني والإيطالي، إذ طلب موراي من منافسه أن يسكت عندما كان يشرح للحكم أن فونييني صرخ في وقت كان يستعد لضرب الكرة "على الطاير".

وضرب فونييني موعداً في الدور الثالث مع الفائز بين الاميركي تايلور فريتز والروسي كارن خاتشانوف المصنف سابعاً في الدورة.

وعلق فونييني على فوزه "انه بطل كبير ومحارب كبير، لقد حالفني الحظ ولكني أرسلت بشكل أفضل".

وعن الأشكال الذي حصل في المباراة قال "هذه الامور تجري في الملعب، وعليها أن تبقى هنالك".

وتأتي خسارة موراي بعد ساعات عدة من إعلانه مشاركته في بطولة استراليا المفتوحة، أولى بطولات الأربع الكبرى، في كانون الثاني/يناير المقبل، بعد عام من خضوعه لعملية جراحية في الورك ابعدته لفترة طويلة عن ملاعب الكرة الصفراء.

