فونيني يستغل توقف منافسات كرة المضرب لمعالجة كاحلَيه

وكتب اللاعب الإيطالي البالغ من العمر 33 عاماً عبر حسابه على تويتر: "أعاني من مشكلة في كاحلي الأيسر منذ ثلاثة أعوام ونصف عام، وهي أمر اعتدت على التأقلم معه، ثم بدأت أعاني من آلام في كاحلي الأيمن أيضاً منذ عامين".

وتابع: "كنت آمل في أن تزول هذه المشاكل خلال إجازة الشهرين التي أمضيتها بسبب إجراءات الإغلاق (بسبب +كوفيد-19+)، لكن عندما استأنفت التمارين، كانت (الآلام) حاضرة".

وأكد أنّه: "بعد التشاور مع فريقي الطبي، قررت الخضوع لعملية بالمنظار في الكاحلين، أعتقد أنّه الأمر المناسب للقيام به في ظلّ توقف الدورات في هذه الإجازة القسرية"، مشيراً إلى أنه سيخضع للعملية اليوم.

وتوقفت منافسات كرة المضرب، كغيرها من غالبية الأحداث الرياضية حول العالم، منذ آذار/مارس بسبب انتشار وباء "كوفيد-19".

ومن المقرر ان يمتد تعليق منافسات الكرة الصفراء للمحترفين حتى نهاية تموز/يوليو.

ويبقى أفضل تصنيف في مسيرة الإيطالي، المركز التاسع الذي احتله في تموز/يوليو 2019، وهو بقي ضمن العشرين الأوائل في تصنيف المحترفين بشكل متواصل منذ شباط/فبراير 2018.