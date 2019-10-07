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دوري أبطال أوروبا
تنس المحترفين

فوز أول لموراي في عودته إلى دورات الماسترز

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حقق البريطاني أندي موراي أول فوز له في مشاركته الأولى في دورات الماسترز (ألف نقطة) لكرة المضرب في 2019، منذ العملية التي خضع لها في وركه مطلع العام الحالي.

AFP

وجاء فوز موراي الإثنين على الأرجنتيني خوان إنياسيو لونديرو في الدور الأول لدورة شنغهاي الصينية 2-6، 6-2، 6-3.

وعاد الاسكتلندي إلى المنافسات الفردية في آب/أغسطس الفائت بعد خضوعه لعملية جراحية لمعالجة إصابة في الورك في كانون الثاني/يناير، وشارك في دورات عدة آخرها دورة بكين الصينية (500 نقطة) الأسبوع الفائت حيث خرج من الدور ربع النهائي أمام النمسوي دومينيك تييم الذي مضى قدماً وحقق اللقب.

وقال موراي المصنف أول عالمياً سابقاً، والمشارك في الدورة الصينية ببطاقة دعوة "أعتقد أنني أتحسن مع مرور الأسابيع (...) لم أشعر بحالة جيدة في البداية، ولكن أعتقد أنني تحسنت كثيراً آخر أسبوعين".

وأدى الغياب المطوّل لموراي إلى تراجعه بشكل كبير في تصنيف المحترفين، وهو تقدم في التصنيف الصادر اليوم إلى المركز 289 عالمياً بعدما كان في المركز 503 مطلع الأسبوع الماضي.

ويلتقي المتوج بثلاث بطولات غراند سلام، في الدور الثاني مع الايطالي فابيو فونييني المصنف 12 عالمياً الفائز على الأميركي سام كويري 6-4 و6-2.
 

دورة شنغهاي الصينية
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