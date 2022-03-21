فريتز يهزم نادال ويتوج بطلاً لدورة إنديان ويلز

وحرم فريتز نادال من تحقيق لقبه الرابع هذا العام ومعادلة الرقم القياسي لعدد ألقاب بطولات الماسترز الذي يحمله الصربي نوفاك دجوكوفيتش (37).

قال فريتز (24 عاماً) الذي حقق أكبر لقب في مسيرته بعد تتويجه سابقاً في دورة إيستبورن عام 2019: "إنه حلم من أحلام الطفولة. أن أفوز بهده البطولة خصوصًا، إنديان ويلز، إنه حلم يراودك منذ طفولتك ولا تعتقد أنه سيتحقق".

ولعب فريتز في ظلّ آلام في الكاحل الأيمن كانت ستجبره على الانسحاب من النهائي، إلا أنه قاومها ليصبح أول أميركي يتوج باللقب منذ أندري أغاسي عام 2001.

وتابع "كان يوماً مليئاً بالمشاعر...أنا على وشك أن أبكي لأنني اعتقدت أنه سيتحتم عليّ الانسحاب. قررنا قبل المباراة بقليل. العديد من أعضاء فريقي أرادوا ألا ألعب المباراة".

بدوره، قاوم نادال (35 عاماً) آلامه في أعلى الصدر وتلقى العلاج مرتين خلال المباراة.

وقال في هذا الصدد: "لا أعلم ما إذا كان شيئًا متعلقاً بالضلع، لا أعرف بعد. إنه ألم حدّ من إمكاناتي كثيرًا".

وتابع اللاعب المتوج ثلاث مرات في الدورة، آخرها في 2013 "قدمت كل ما لدي خلال أسبوعين ولكن هذه المرة لم يكن الأمر ممكناً رغم أني قاتلت حتى النهاية".

وكان نادال توج هذا العام بدورات ملبورن، وأستراليا المفتوحة حيث انفرد بالرقم القياسي لعدد الالقاب الكبرى في التاريخ (21) وأكابولكو المكسيكية محققًا 20 انتصاراً توالياً في طريقه إلى النهائي في كاليفورنيا.

وكانت هذه المرة الثانية التي يلتقي فيها اللاعبان، بعد نهائي أكابولكو في العام 2020 الذي حسمه الإسباني لصالحه.

سيطرة فريتز منذ البداية

وبدأ فريتز المباراة بطريقة مثالية كاسراً إرسال منافسه في مناسبتين ليتقدم 4-صفر، قبل أن يمضي قدماً ويفوز بها 6-3، رغم تحسّن أداء الإسباني الذي سيغيب عن دورة ميامي للماسترز في وقت لاحق من هذا الشهر.

جاء سيناريو المجموعة الثانية مختلفًا وسط مستوى كبير من اللاعبَين مع تبادل الكرات العميقة في كل زوايا الملعب. نجح الاميركي في كسر إرسال نادال في الشوط الثالث قبل أن يرد الاخير في التالي.

وأتيحت فرصة لفريتز لحسم الأمور عند إرسال نادال عندما كان متقدماً 5-4، 40-30، إلا أن "الماتادور" نجح في الحفاظ على رباطة جأشه منقذاً الفرصة ليلجأ بعدها اللاعبان الى شوط كسر التعادل حسمه الاميركي لصالحه.

وفي التصنيف العالمي الجديد تقدم فريتز 12 مركزاً إذ صعد من المركز الـ20 إلى المرتبة الثامنة، فيما تقدم نادال مرتبة واحدة وصعد من الرابع إلى الثالث.

