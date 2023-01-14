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الدوري الإنكليزي الممتاز
تنس المحترفين

غاسكيه يستعيد ذاكرة الألقاب ويفوز ببطولة أوكلاند

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فاز الفرنسي ريشار غاسكيه بلقبه الأول في خمس سنوات بتغلبه 4-6 و6-4 و6-4 على البريطاني كاميرون نوري في نهائي بطولة أوكلاند المفتوحة للتنس اليوم السبت.

Reuters

وفاز نوري، المصنف 12 عالمياً الذي تغلب على رافايل نادال في كأس يونايتد المختلطة في بداية الموسم، بالمجموعة الأولى بسهولة، قبل أن يعود اللاعب الفرنسي البالغ عمره 36 عاما في النتيجة.  

وبدا غاسكيه، الذي لم يضطر لخوض مباراة قبل النهائي لانسحاب منافسه كونستان ليستيان بسبب الإصابة، في حالة بدنية أفضل بعض الشيء ونجح في إدراك التعادل قبل أن يكسر إرسال منافسه ليتقدم 5-4 في المجموعة الثالثة.

ونجح غاسكيه في حسم المواجهة في شوط إرساله ليصبح أكبر لاعب يفوز بلقب البطولة التي أقيمت استعدادا لبطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى.

ويستهل غاسكيه مشواره في أستراليا المفتوحة بمواجهة مواطنه أوغو أمبير. 
 

ريشار غاسكيه دورة أوكلاند الدولية كاميرون نوري
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