عدم إدراج اسم نادال على لائحة المشاركين في دورة ميامي

وكان نادال الذي يستهل اليوم مشاركته في دورة إنديان ويلز الأميركية بمواجهة الأميركي سيباستيان كوردا، أكد الجمعة في مؤتمر صحافي أنه يريد تقليص وقته في الملاعب والتحكم بفترة الراحة من أجل تلافي تعرضه لإصابة في قدمه اليسرى التي عانى منها كثيراً العام الماضي واضطر للخضوع لعملية جراحية ابعدته عن الملاعب لأكثر من أربعة أشهر.

وقال "الماتادور" الاسباني الذي لم يذق طعم الخسارة منذ مطلع العام الحالي "متى ستتعافى قدمي بنسبة 100 في المئة؟ أبداً. إنها إصابة لا يمكن الشفاء منها. إنها الحقيقة. في بعض الأيام تكون الأمور على ما يرام، وفي أيام أخرى لا تكون كذلك. عليك أن تديرها بأفضل طريقة ممكنة وأن تجد طريقة للعب قدر المستطاع من دون حدود".

وتابع: "إن القول بأن قدمي لم تعد مصدر قلق بالنسبة لي ليس صحيحاً. أنا قلق على قدمي كل يوم. سنرى كيف ستسير الأمور. سيكون هناك وقتاً أحتاج فيه إلى الاعتناء بها بشكل أفضل، ربما أتوقف قليلاً لإيجاد التوازن الصحيح بين اللعب والراحة. احصل على تخطيط جيد للدورات والبطولات والتزم به. هذا هو هدفي".

وبعد إخفاقه في الذهاب إلى فلوريدا، حيث لم يفز باللقب على الرغم من وصوله إلى المباراة النهائية خمس مرات، سيحاول نادال الرابع عالمياً رفع سلسلة انتصاراته التي وصلت إلى 15 في عام 2022، وعززها بفوزه بثلاثة ألقاب بداية في دورة ملبورن الأسترالية وبطولة أستراليا المفتوحة حيث سمح له الفوز بالانفراد بالرقم القياسي لعدد الغراند سلام مع 21 لقبا مقابل 20 لكل من الصربي نوفاك دجوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرر، وأخيراً في أكابولكو المكسيكية.

ويتابع نادال برنامجه، بعد دورة كاليفورنيا، في أوروبا مع بداية موسم الملاعب الترابية وبطولة رولان غاروس الفرنسية المفضلة لديه حيث توج بلقبها 13 مرة.

