طارق زينل يتمنى تتويجاً عربياً بـ"اكسون موبيل"

فراس بن أحمد

تصوير: سامر الرجال

وأشاد زينل باللاعب التونسي مالك الجزيري، المشارك ببطاقة دعوة قائلًا: "أتمنى لمالك الجزيري أن يقدم مستوى عالٍ وأن يصل للأدوار النهائية ولما لا أن يتوّج باللقب ليكون العربي الثاني الذي ينال شرف التتويج بعد المغربي يونس العيناوي في عام 2002".

وأضاف زينل قائلاً: "مالك هو لاعب مميز خاصة أنه وصل لتصنيف عالٍ. كما أنني أعتقد بأن لا شيء صعب في عالم التنس كما أن المستوى متقارب بين الأسماء المشاركة. أرجو أن يكون مالك مستعد ومتحمس للذهاب بعيداً في هذه البطولة".

وأشار أمين السر العام في الاتحاد القطري للتنس إلى طرفي النهائي المحتمل قائلاً: "الأقرب لخوض النهائي هما السويسري ستان فافرينكا والروسي آندريه روبليف".

وتحدّث زينل عن بطاقات الدعوة قائلاً: "قدمت البطاقات لمالك الجزيري والتركي جيم الكال والإيطالي ماركو تشيتشيناتو أما في الزوجي فكانت البطاقة من نصيب مالك واللاعب القطري راشد نواف المشارك لأول مرة والذي سيكون بطلاً جديداً".

وأردف زينل قائلاً: "تم منح البطاقات للاعبي المنتخبات الوطنية في فئة الفردي، موسى شنان وراشد نواف.. للأسف لم يحالفهما الحظ للعبور".

وعن آخر الاستعدادات قال زينل: "انتهت الاستعدادات لاستقبال البطولة، اليوم بدأت المنافسات في مجمع خليفة للتنس والاسكواش. كل المرافق جاهزة لاحتضان بطولة قطر "اكسون موبيل" في نسختها الثامنة والعشرين".