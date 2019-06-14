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دوري أبطال أوروبا
تنس المحترفين

شتوتغارت: الإيطالي بيريتيني يحجز بطاقة نصف النهائي

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تأهل الايطالي ماتيو بيريتيني إلى الدور نصف النهائي ببطولة شتوتغارت المفتوحة للتنس اليوم الجمعة بعد فوز سهل على الأمريكي دينيس كودلا 6-3 و6-3 خلال نحو ساعة واحدة.

Reuters

وشق بيريتيني (23 عاما) المصنف 30 عالميا، الذي أطاح بالمصنف الثاني بالبطولة كارين ختشانوف من الدور السابق، طريقه بقوة على الملاعب العشبية استعدادا لمنافسات ويمبلدون رغم أنه حقق لقبيه الوحيدين ببطولات رابطة المحترفين على ملاعب رملية.

وانتزع بيريتيني فرصة وحيدة لكسر الإرسال في المجموعة الأولى ولم تعط ضربات إرساله القوية أي فرصة لمنافسه للكسر بعد ذلك.

وتمسك بالإرسال وسدد عشر ضربات إرسال ساحقة وكسر الإرسال مجددا عند التعادل 2-2 وحسم الانتصار بضربة أمامية رائعة.

وفي رابع مشاركة له في قبل النهائي هذا العام ينتظر بيريتيني مواجهة يان-لينارد شتروف أو لوكا بوي من أجل مكان بالمباراة النهائية.

دورة شتوتغارت المفتوحة للتنس ماتيو بيريتيني
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