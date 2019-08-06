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الدوري الإنكليزي الممتاز
تنس المحترفين

سيليتش بصعوبة إلى الدور الثاني من دورة مونتريال

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بلغ الكرواتي مارين سيليتش الدور الثاني من دورة مونتريال الكندية في كرة المضرب بفوزه الصعب على الأميركي برادلي كلان المتأهل من التصفيات 6-3 و7-6 (9 - 7) الثلاثاء.

AFP


واحتاج سيليتش، الفائز ببطولة الولايات المتحدة، إحدى البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام عام 2014، إلى 98 دقيقة ليحسم النتيجة في صالحه علماً بأنه تخلّف صفر-3 في الجولة الفاصلة ضمن المجموعة الثانية قبل أن يقلب الأمور في صالحه ويحسم النتيجة نهائياً.


وقال سيليتش عن مواجهته الصعبة مع الأميركي المغمور: "لم أكن أدرك ماذا أتوقع، أنا سعيد لعدم اضطراري لخوض مجموعة ثالثة لأننا لا ندري ما يمكن أن يحصل، أنا سعيد بهذا الفوز".

وسيلتقي سيليتش في الدور التالي مع الأسترالي جون ميلمان أو الإسباني فيليسيانو لوبيز.
 

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